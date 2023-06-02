夏季微醺拼話題！愚人節「檳榔啤酒」真開賣　經典沙士也變雞尾酒

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業者指出，臺灣的檳榔攤總數遠比四大超商的總店數還要多，然而為了健康並不鼓勵大家吃檳榔，最終決定以不加檳榔卻有檳榔香氣的方向研發測試，選用檳榔的靈魂「荖葉」來入酒，搭配啤酒花交織出檳榔氣息，並且無添加檳榔果實與石灰，不怕喝到變紅唇，也能體驗滿滿的在地台灣味。
除了超驚人的檳榔啤酒外，WAT則選擇陪伴台灣走過92年的黑松汽水，將經典飲料變身為雞尾酒。像是「百香青青沙士」保留沙士原味，加入了酸甜明亮的百香果；「古早味冰冰汽水」，沁涼的黑松汽水加上回甘青茶，還有哈密瓜與香蕉的果香，混搭出復古又新潮的創新口味。
兩款新品原價59元，即日起於全台全家便利商店搶先上架，3件79折； 6/30於全聯上市；7/7則於家樂福、大潤發上市。
除了台灣味滿滿的啤酒、雞尾酒外，台灣酒商獨家引進「Rimapere五箭齊心」紅白酒，來自紐西蘭葡萄酒精華產區的酒款，夏季首推「白蘇維濃白酒 2022」，在11-18°C度之間的不鏽鋼槽中完成發酵，清新明亮的淡金色酒體，散發葡萄柚、檸檬與迷人的礦物香氣，伴隨內斂的百香果、芭樂等熱帶水果的風味，是一款適合在夏季搭配開胃菜、海鮮飲用的清爽酒款。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！