必勝客「2比薩＋3烤雞＋大可」隱藏優惠498元　達美樂大比薩199元

夏季微醺拼話題！愚人節「檳榔啤酒」真開賣　經典沙士也變雞尾酒

▲臺虎把愚人節玩笑的「檳榔啤酒」變成真的，以檳榔的靈魂「荖葉」來入酒。（圖／業者提供）
▲臺虎把愚人節玩笑的「檳榔啤酒」變成真的，以檳榔的靈魂「荖葉」來入酒。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

酒商夏季搶商機推出話題新品！臺虎真把愚人節玩笑的「檳榔啤酒」變成真的，選用檳榔的靈魂「荖葉」入酒，驚喜推出免嚼檳榔免吐汁的「特選檳啤」，釀出特別的在地台灣味；而WAT潮流調酒也選中台灣在地特色，將經典的黑松沙士變身雞尾酒，推出「百香青青沙士」及「古早味冰冰汽水」，古早味結合新創意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去（2022）年臺虎愚人節宣布開賣「檳榔啤酒」，讓網友驚喊「差一點要當真了」、「希望未來真的有包葉、菁仔、幼仔口味」、「這個文案100昏」。不料，臺虎真的當真了！宣布與「財哥專業檳榔攤」以及「Baby檳榔攤」聯名，於6月3日推出最接地氣的檳榔啤酒「特選檳啤」（售價140元／罐）。

▲充滿台味風情的檳榔啤酒，居然真的開賣了。（圖／業者提供）
▲充滿台味風情的檳榔啤酒，居然真的開賣了。（圖／業者提供）
業者指出，臺灣的檳榔攤總數遠比四大超商的總店數還要多，然而為了健康並不鼓勵大家吃檳榔，最終決定以不加檳榔卻有檳榔香氣的方向研發測試，選用檳榔的靈魂「荖葉」來入酒，搭配啤酒花交織出檳榔氣息，並且無添加檳榔果實與石灰，不怕喝到變紅唇，也能體驗滿滿的在地台灣味。

除了超驚人的檳榔啤酒外，WAT則選擇陪伴台灣走過92年的黑松汽水，將經典飲料變身為雞尾酒。像是「百香青青沙士」保留沙士原味，加入了酸甜明亮的百香果；「古早味冰冰汽水」，沁涼的黑松汽水加上回甘青茶，還有哈密瓜與香蕉的果香，混搭出復古又新潮的創新口味。

兩款新品原價59元，即日起於全台全家便利商店搶先上架，3件79折； 6/30於全聯上市；7/7則於家樂福、大潤發上市。

▲WAT則選擇陪伴台灣走過92年的黑松汽水，將經典飲料變身為雞尾酒。（圖／業者提供）
▲WAT則選擇陪伴台灣走過92年的黑松汽水，將經典飲料變身為雞尾酒。（圖／業者提供）
除了台灣味滿滿的啤酒、雞尾酒外，台灣酒商獨家引進「Rimapere五箭齊心」紅白酒，來自紐西蘭葡萄酒精華產區的酒款，夏季首推「白蘇維濃白酒 2022」，在11-18°C度之間的不鏽鋼槽中完成發酵，清新明亮的淡金色酒體，散發葡萄柚、檸檬與迷人的礦物香氣，伴隨內斂的百香果、芭樂等熱帶水果的風味，是一款適合在夏季搭配開胃菜、海鮮飲用的清爽酒款。

▲「白蘇維濃白酒 2022」是一款超適合夏季的清爽白葡萄酒。（圖／業者提供）
▲「白蘇維濃白酒 2022」是一款超適合夏季的清爽白葡萄酒。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

此生必喝葡萄酒之一！義大利酒王Amarone　第3世莊主親揭身世祕密

限72小時！溫泉飯店入住1600元爽喝紅白酒　睡到下午1點才退房

百吉POKI聯名舒酸定！打造「仲夏冰室」　打卡免費送雪糕　

全家霜淇淋攜手Xpark！「嗨嗨蘇打」夢幻開賣　買就送聯名小物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀