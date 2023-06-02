懷舊治療減緩失智！「忘不了我們的歌」演唱會　金曲懷唱、送暖失智家庭

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失智症短期記憶減退 「懷舊治療」助延緩病情失智症病因複雜，包含大腦神經退化、血管病變等，依病因不同，可將失智症分為「退化性失智症」、「血管性失智症」。根據台灣失智症協會資料顯示，大部分患者都是屬於「退化性失智症」，其中病因又以阿茲海默症最為常見。
而失智症症狀包含記憶力減退、認知功能退化等，其中記憶力減退又以短期記憶為主，容易忘記近期發生的事，而長期記憶的影響大多是在晚期症狀嚴重時才會出現。
因此，可以透過懷舊治療運用長期記憶，回想、分享過去事物及經驗，增加失智症患者語言表達、人際互動等，進而延緩失智症病情，也可增加其信心、自尊並減輕憂鬱情緒。
徐文俊理事長提到，失智症患者短期記憶比較差，很多的互動可以透過懷舊的方式來做，讓失智者投入興趣、適時懷舊即是增加生活樂趣及延緩退化的一種方式。
不過，徐文俊理事長也指出，每個人懷的舊可能不太相同，所以失智症照顧雖然有一些很好的方法，但要了解每個人過去的好惡，個別化設計一些適合失智症患者的活動。
「忘不了我們的歌」懷舊＋音樂 籲關注失智議題除了懷舊治療外，音樂治療也是失智症非藥物治療的方式之一，而音樂本身就可作為改善情緒的媒介，透過歌詞、樂器等也可提供失智症患者正向刺激，延緩病情進展。
今年資深歌手張情以及鼓霸大樂團便舉辦「忘不了我們的歌」演唱會，並與演唱會嘉賓張琴、侯麗芳、孫情等藝人，一同在瑞智互助家庭舉行演唱會記者會。希望民眾能帶著家中長者參與演唱會，一起懷唱金曲老歌，並認識失智症、關懷失智症家庭。
對此，徐文俊理事長表示，透過金曲懷唱及分享不僅可帶領失智者回憶，也有助促進正向情緒與表達，此外，家人間以適當的媒介分享愛與陪伴，將讓失智者活得更有品質與尊嚴。
而演唱會收入扣除必要成本後，也將全數捐助給台灣失智症協會，幫助更多失智症患者與家庭。歌手張琪提到，自己的公婆71歲、73歲時先後罹患失智症，深深明白失智家庭的辛勞。
張琪也強調，失智症的影響不是只有一個人，而是一整個家庭，希望民眾能了解什麼叫失智症，失智症絕對不是老番癲，現在失智症也已經年輕化了，民眾應及早發現、及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58015
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