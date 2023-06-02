陳零九分手4個月！醉後索吻對象曝光 狂讚對方嘴唇軟
「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」明天在台北小巨蛋登場，今（2）日五堅情進行彩排，各自談到近況，其中今年2月時陳零九宣布與交往10年的呼呼分手，除了分享近期心情外，還遭小賴爆料，陳零九醉後竟對他說：「好像可以跟你接吻。」甚至還稱讚他「嘴唇很軟」，陳零九聽聞立即澄清：「我沒有！」
記者吳雨婕/台北報導
五堅情由陳零九、黃偉晉、小賴、邱鋒澤、婁峻碩組成，近期各自都為自己的活動忙碌著，難得合體，5人分享近況，陳零九今年2月與呼呼分手，他苦笑表示最近很好，小賴開玩笑的說：「好啦！其實零九很難過！」接著爆料陳零九最近喝酒都有哭，更勁爆的是，前些時候5個人難得相約小酌，結果陳零九竟然對小賴說：「我好像可以跟你接吻。」讓小賴開心不已，打算化被動為主動，最後還真的親了一下，陳零九聽到趕緊撇清：「哪有！我哪有！」小賴繼續說：「有！你還說我嘴唇很軟。」邱鋒澤在一旁緩頰，笑說這都是團員之間最平常的打鬧互動，只是那次喝完酒更熱情而已。
至於黃偉晉則是在日前接下金曲獎紅毯主持棒，最近他抓到時間就趕緊準備入圍者的資料，還向Lulu經紀人求教，被問到會不會擔心網友評價，黃偉晉表示：「如果網友的評論是有講到對的點上，當然虛心接受。」婁峻碩好奇，那如果有網友說黃偉晉穿得很醜呢？黃偉晉聽到後翻白眼道：「我只看《女人我最大》心湄姐的評價好嗎？誰管那些網友！」
此外，五堅情從去年開始展開「Moon Landing 月面著陸」巡迴演唱會，從高雄巨蛋啟航再到台北小巨蛋，攻佔雙蛋後將航道移向海外，也在新加坡、香港開唱，接著7月15日演唱會也將到馬來西亞吉隆坡、7月22日到澳門，巡演行程滿檔。