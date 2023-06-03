議員要陳其邁壯士斷腕　民進黨前婦女部主任蔡宛芬這樣說

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邱于軒批，為了不擴大爭議，性騷擾在民進黨內被壓下似乎才是真正處置的SOP，希望民進黨前主席陳其邁市長能「壯士斷腕」，加強官員的性平教育「把腐肉刮乾淨」，不要嘴巴說一套，實際作為沒半套，維護性平和女權應該要有實際的作為。
對此，蔡宛芬則在深夜回應：
身為婦運工作者及個人價值信仰的堅持，保護申訴人及性平價值的實現是我最首要的目標。
身為一個性騷擾的受害者，深知公開後會遇到的傷害與壓力，因此在受理申訴人的申訴後，我告知當時民進黨的性騷擾申訴和處理之相關規定，包括需經中執會通過之規定，也讓申訴人了解之後可能會遇到的所有情形，因為對我來說，陪伴、協助申訴人做出她當下覺得安心的決定才是最重要的事情。在經由幾次與青年部主任、當事人的討論後，確認當事人是在充分理解我的說明及解釋下而做出決定，但對我來說，不管是否選擇申訴，讓當事人在一個友善職場環境的目的不會改變。因此，除繼續陪伴當事人釐清她想要的處理方式，我也依照性別工作平等法之規定向所屬主管通報，並陪同、追蹤此案進行進度，並採取相關補救措施，要求全黨同仁要上性騷擾防治課程等，希望能讓所有黨工共同來建立一個性平職場環境。
也因為這個個案，婦女部開始採取行動修改規定，邀請性平律師、學者成立修法小組，並由當時的性騷擾委員會逐條討論並通過，完成性騷法草案修改，包括：不再需通報至中執會，避免當事人的二度傷害，後因黨部改組停擺，該辦法並於2020年6月24日通過，希望能提供申訴人更友善的申訴環境。
友善的性平職場環境是在許多受害者挺身而出的過程中，讓我們看到不足，並有機會改變，性平友善環境需要大家一起共同的努力，謝謝每一位願意挺身而出的受害者，因為你們，我們離性平之路又靠近一點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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