遭張斯網點名護航、施壓性騷案！吳思瑤深夜發文斥：污衊
民進黨性騷擾吃案疑雲再傳新案件，國民黨台北市議員張斯綱周五(2日)深夜在臉書po出「網友提供被害人截圖」，還直接點名吳思瑤，曾替樁腳護航性騷擾案、施壓警局阻止受害人報案，不過吳思瑤在二個小時後發文駁斥，並指這是「嚴重的污衊」。
Newtalk新聞
圖/截自張斯綱臉書
張斯綱昨天深夜在臉書po出一名民進黨前女黨工的臉書截圖，文中寫到曾被柱仔腳拿信封戳胸部，當時氣到和主任去報警時，但被當時負責協助競辦的某位女性議員用權力禁止報警，後來打電話給另一位女議員助理，才在她的協助下完成報警流程，不過夾在兩個議員間，只能走行政流程申訴， 「後來那個阻卻報警的人當上了立委」。
張斯綱在臉書直接點名，「吳思瑤委員是忘記了，還是害怕想起來？這位替樁腳護航性騷擾案，施壓警局阻止受害人報案、曾經是議員，後來當上立委的民代是不是妳？」，並要求吳思瑤委員應該立刻出面說清楚，也要求台北市警察局立即查閱當時資料，釐清真相及過程，還給被害人一個公道！
針對張斯綱在臉書上的指控，吳思瑤在臉書發文反擊，經過努力回想，十幾年前，在一場選舉中，以助選身分處理該競選團隊內部發生與地方支持者的性騷糾紛，但絕無如張斯綱議員所指向警方阻撓報案，這是嚴重的污衊。
吳思瑤對於張斯綱要求市警局調查，表達樂見.支持，並說自己非常希望還原事實，但吳思瑤也表示在當時的時空環境下，建議依循政府提供的性騷調查機制，讓事件充分調查，讓加害者獲得懲治，是當下的自己能給出的建議。
最後吳思瑤對於自己協助受害者，也許做得不夠深感抱歉，也對受害人長久以來的傷痛表達不捨，強調性平事件，保護受害一方是共同的立場，不分政黨，也無關政治，「為個人的選舉利益，切莫消費受害者，拿性平事件作為政治攻訐的工具」。
查看原文
延伸閱讀：
民進黨前黨工否認性騷：停止不實指控 否則將透過法律手段捍衛名譽
民進黨誓當堅實靠山：以法律團隊做性平被害人後盾 黨付心理諮商費
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110