漢堡王「出包」！超殺79元套餐優惠　16款買一送一加碼外送懶人包

週末超商小確幸！全家霜淇淋「新口味34元」　7-11特大美式買1送1

▲全家霜淇淋跨界聯名Xpark水族館，嗨嗨蘇打新口味夢幻上市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋跨界聯名Xpark水族館，嗨嗨蘇打新口味夢幻上市。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末開心休假之餘，四大超商限定優惠也別錯過，今起至6月4日前，包括7-11門市有特大杯美式、大杯精品美式、水果茶買1送1；全家特大杯冰西西里氣泡美式、醇黑厚可可（中杯冰飲、大杯冰飲）買1送1，與Xpark水族館聯名推出的「嗨嗨蘇打」霜淇淋，6月7日前隨買跨店取5支168，原價一支49元，換算下來34元開吃。

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🟡全家氣泡美式、醇黑厚可可買1送1
全家2日起至6月4日，特大杯冰西西里氣泡美式（售價80元）、醇黑厚可可（中杯熱飲50元、大杯冰飲50元）買1送1，搭配自帶杯5元折扣，最低20元開喝冰可可飲，比手搖飲店還要划算

還有WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、UCC無糖咖啡、FMC鹼性離子水（1385ML）買1送1優惠；哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買2送1；三得利的微醉芒果冰風味沙瓦、微醉葡萄沙瓦雞尾酒任選2件75元。

同時，全家霜淇淋夏日重磅出擊，攜手Xpark水族館打造最意想不到的全新跨界聯名，於6/5起推出「嗨嗨蘇打」霜淇淋，更推出買霜淇淋免費送Xpark獨家限量聯名貼紙，原價49元單支，隨滿跨店取6月7日前5支168。

▲7-11咖啡優惠開跑，有行動隨時取可寄杯，還有門市限定美式買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11咖啡優惠開跑，有行動隨時取可寄杯，還有門市限定美式買1送1。（圖／業者提供）
🟡7-11美式、水果茶買1送1
7-11即起至6月4日，門市特大杯美式咖啡（原價60元）、大杯精品美式（原價100元）、香鑽水果茶買1送1（原價70元）；特大杯風味咖啡（桂花風味蘋果氣泡80元、西西里風檸檬氣泡咖啡80元、西西里風檸檬咖啡75元）、珍珠奶茶買2送1（原價60元）。

7-11APP行動隨時取
◾特大杯美式17杯，優惠價666元（原價1020元）
◾特大杯拿鐵14杯，優惠價666元（原價980元）
◾冰淇淋紅茶15杯，優惠價666元（原價975元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡任12杯，優惠價666元（原價最高960元）

🟡萊爾富珍珠奶茶59元
萊爾富珍珠奶茶新上市，不止門市24小時都能喝到珍奶，還可選黑糖／鐵觀音口味，單杯原價70，今起至6月27前，特大杯嚐鮮價只要59元。

🟡OK西西里咖啡8折
消暑的西西里咖啡升級上市，將咖啡與檸檬完美結合，原價單杯65元，即日起至6月28日，單杯特惠價打8折，只要52元開喝，搭配自帶杯折5元，只要47元開喝。

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