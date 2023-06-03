週末超商小確幸！全家霜淇淋「新口味34元」　7-11特大美式買1送1

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全家2日起至6月4日，特大杯冰西西里氣泡美式（售價80元）、醇黑厚可可（中杯熱飲50元、大杯冰飲50元）買1送1，搭配自帶杯5元折扣，最低20元開喝冰可可飲，比手搖飲店還要划算
還有WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、UCC無糖咖啡、FMC鹼性離子水（1385ML）買1送1優惠；哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買2送1；三得利的微醉芒果冰風味沙瓦、微醉葡萄沙瓦雞尾酒任選2件75元。
同時，全家霜淇淋夏日重磅出擊，攜手Xpark水族館打造最意想不到的全新跨界聯名，於6/5起推出「嗨嗨蘇打」霜淇淋，更推出買霜淇淋免費送Xpark獨家限量聯名貼紙，原價49元單支，隨滿跨店取6月7日前5支168。
🟡7-11美式、水果茶買1送1
7-11即起至6月4日，門市特大杯美式咖啡（原價60元）、大杯精品美式（原價100元）、香鑽水果茶買1送1（原價70元）；特大杯風味咖啡（桂花風味蘋果氣泡80元、西西里風檸檬氣泡咖啡80元、西西里風檸檬咖啡75元）、珍珠奶茶買2送1（原價60元）。
7-11APP行動隨時取
◾特大杯美式17杯，優惠價666元（原價1020元）
◾特大杯拿鐵14杯，優惠價666元（原價980元）
◾冰淇淋紅茶15杯，優惠價666元（原價975元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡任12杯，優惠價666元（原價最高960元）
🟡萊爾富珍珠奶茶59元
萊爾富珍珠奶茶新上市，不止門市24小時都能喝到珍奶，還可選黑糖／鐵觀音口味，單杯原價70，今起至6月27前，特大杯嚐鮮價只要59元。
🟡OK西西里咖啡8折
消暑的西西里咖啡升級上市，將咖啡與檸檬完美結合，原價單杯65元，即日起至6月28日，單杯特惠價打8折，只要52元開喝，搭配自帶杯折5元，只要47元開喝。