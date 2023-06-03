台股5月大漲近千點！AI浪潮帶動　專家看好下半年科技類股布局

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三大法人方面，除了投信法人逢高調節6.84億元之外，自營商與外資攜手連續第三週回補，外資再度買超562.91億元，自營商回補125.31億元，三大法人合計買超台股681.38億元。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股5月在輝達（NVIDIA）帶起的AI熱潮之下，半導體族群領漲強彈10.53%，電子指數漲幅也達9.42%，拉升加權指數同步上漲將近千點，單月漲幅6.42%，在亞股中漲幅僅次於日股7.04%，大幅超越同為科技產業出口導向的韓國股市3.02%漲幅。
孫傳恕指出，之前半導體市場受到全球經濟在通膨干擾、庫存調整延長等影響之下，使得晶圓龍頭大廠下修2023年半導體衰退與全年財測，不過主要集中於上半年的庫存調整擴大影響。事實上，下半年的半導體產業復甦看法不變，如今AI熱潮席捲全球，從NVIDIA財報可看出市場對於AI所帶來的革新投下贊成票，後續包括對於高效能運算、雲端服務商、AI server、板卡、相關晶片、散熱零組件相關產業都將大幅受惠，搭配下半年景氣將築底回升，有利於科技類股快速彈升。
另外值得注意的是，孫傳恕指出，回顧2010年以來，每逢半導體庫存修正後，往往能啟動一波多頭行情，近13年來已發生過三次，預料本次晶圓龍頭大廠庫存去化後，同樣能複製過往的多頭走勢，進一步拉抬台股下半年的表現。
隨著整體投資氣氛好轉，孫傳恕表示，除了法人資金回補，散戶也同步回流市場，根據央行公佈最新4月證券劃存款撥餘額單月增加478億元，整體資金水位上升至3.19兆元，而5月維持資增券增，兩項指標皆顯示散戶資金持續投入市場。
孫傳恕認為，看好景氣已接近底部、升息進入尾聲，通膨的干擾也大幅降低，預料下半年在AI的帶動下，科技類股將是下半年的主要布局方向，且電子產業將受惠於新規格產品、伺服器、Gaming等庫存回補需求逐漸恢復，半導體、伺服器、關鍵電子零組件如ABF、散熱、銅箔基板將能優先受惠，非電族群則可趁類股輪動時，聚焦餐飲、汽車、儲能等受惠於內需熱絡的產業。