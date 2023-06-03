Jessie J剖腹產前5分鐘動感熱舞！無端遭攻擊 天后高EQ反擊
35歲的英國歌手Jessie J今年1月宣布懷孕的喜訊，已經於近日剖腹產子，而她在產前於社群媒體分享了自己挺著孕肚熱舞的影片，看起來活力十足，粉絲們紛紛獻上祝福，還大讚她是個樂觀媽媽，但卻有部分網友認為剖腹產不妥，Jessie J也親自上線暖心回應。
記者吳雨婕/綜合報導
Jessie J在IG分享剖腹產前5分鐘在病房熱舞的影片，只見她挺著孕肚靈活跳舞，甚至還能深蹲、扭屁股，狀態看起來非常好，她也在文中提到，其實一開始她準備自然產，可是因為寶寶的方向反了，寶寶的頭朝上，不是朝下，因此在醫生建議下，決定以剖腹產的方式產子，沒想到卻惹來部分不贊同剖腹產的網友留言。
Jessie J在限時動態上發文回應，她提到：「我沒有想到我的貼文會影響這麼多因剖腹產感到內疚、羞恥的女性。」Jessie J暖心的說：「如果沒有人告訴妳，我會的，這絕對不是一件簡單的事（指剖腹產），這是一種出生方式，會讓妳感覺到很不一樣。無論剖腹是否是妳的選擇，妳都做了對寶寶以及妳自己健康安全而言正確的事情，其他的都無所謂，擁抱妳們，我們做到了！我們做到了！」
Jessie J感謝粉絲一直以來的支持，「有了孩子後完全改變了我的想法、精力，我只選擇注意那些支持我的人，其他的聲音對我來說都是噪音。我擁抱我的新生活、新身體、新視界，我會按照自己的方式養育孩子，不要因為一些固執己見的仇恨者，錯過任何快樂。」