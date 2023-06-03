民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪遭停職調查

全台通路激省／全聯衛生紙「買1送1」　7-11大罐奶茶、烏龍茶10元

▲全台通路本週精選優惠，包括全聯年中慶大特賣，三層環保抽取式衛生紙特價買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全台通路本週精選優惠，包括全聯年中慶大特賣，三層環保抽取式衛生紙特價買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週精選通路優惠別錯過！包括全聯年中慶大特賣，蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙，原價240元買1送1；還有大潤發舒潔蘆薈衛生紙買一包再送舒潔喀什米爾衛生紙；7-11不可錯過的10元瓶裝茶又等到了，即起至6月4日前，「iseLect 550ML四入組茶飲」特價40元，平均單瓶只要10元，奶茶、烏龍茶、蜂蜜花茶通通有。

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🟡好市多．6月5日至6月11日

卜蜂冷凍美式黑胡椒經典雞塊，原價429元，優惠359元

海鮮壽司卷，原價499元，特價449元

🟡家樂福．即起至6月6日

ROASTA咖啡拿鐵、無糖黑美式，230毫升x6，原價144元買1送1

蔥阿伯Ｍini三星蔥油餅，450克，原價149元買1送1

UCC冠軍監修濾掛式咖啡，甘醇橙香、醇厚香韻、蜜漬醇香，10克x10，原價228元買1送1

🟡全聯．即起至6月15日

蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙，100抽x10包，原價240元買1送1

清淨海Miiflora控油香水洗髮精、保濕香水洗髮精，單瓶720g，原價198元買1送1

▲全聯、家樂福等通路，還有四大超商本週優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯、家樂福等通路，還有四大超商本週優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡愛買．即起至6月13日

元氣森林，風味氣泡水白桃、荔枝、葡萄，原價36元買1送1

三好星川米、壽司米，1.5KG／包，原價168元買1送1

貴格美味三合一麥片系列，330g／包，原價138元買1送1

🟡大潤發．即起至6月15日

舒潔蘆薈抽取式衛生紙，100抽x30入，原價489元，特價449元，加送舒潔喀什米爾抽取式衛生紙，60串x6入

台灣雪小板牛奶沙冰，西瓜、草莓、番茄，75克x5支入，原價99元買1送1

奇美蔥肉煎餅、紅豆酥餅，500公克／包，原價95元買1送1

▲7-11今起限時4天，自有品牌iseLect四入組只要40元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11今起限時4天，自有品牌iseLect四入組只要40元。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-11即起至6月6日

泰國泰迪夾心餅乾禮盒，咖啡、鳳梨、椰子，原價99元買1送1

UCC無糖咖啡，185g／罐，原價30元買1送1

韓國Sweetory杏仁果，蜂蜜奶油風味、海苔，原價39元特價19元

iseLect 阿薩姆奶茶、特調麥仔茶、蜂蜜菊花茶、經典烏龍茶、特濃烏龍茶550ml x 4罐，特價40元，平均單瓶10元（6月4日前限定）

🟡全家即起至6月4

KIRIN生茶，原價42元，2件特價52元

WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕，原價49元買1送1

UCC無糖咖啡，原價30元買1送1

FMC鹼性離子水1385ml，原價30元買1送1

🟡萊爾富即起至6月4日（結帳憑LINE官帳活動條碼

特大杯美式咖啡，原價60元買1送1

每日Ｃ葡萄綜合果汁，原價45元，第2件10元

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠，包括特大杯美式咖啡，原價60元買1送1。（圖／業者提供、記者整理）

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