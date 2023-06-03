瑞莎再度控訴體操協會判決不公！協會回應了

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第一次提早離開比賽會場。 而且又是全國賽。。。
一直很想要發展我熱愛的韻律體操， 很希望台灣有一天韻律體操也可以第一次參加奧運， 一直想辦法讓小朋友們有更好的資源，這樣才可以在國際舞台上讓大家更知道我們在台灣很重視小朋友的運動教育， 我們也可以的， 而且可以做到很棒。
因為大家的支持和鼓勵我們這兩年多來做了不少， 小朋友們學習超快， 帶來了很多好成績回台灣。 我們很謝謝大家給我們的機會， 我們一直繼續努力下去。
我了解我們的發展讓那一些人不愉快，但不代表你們可以欺負小朋友們！ 妳團隊的人亂寫我， 抹黑我，想盡辦法阻礙我們發展，但我沒有要花我的時間和力氣在妳們身上。 可是當初這個團隊的總教練現在卻成為了體操協會的理事也是這次全國賽的副執行長和裁判之一。 這樣會公平嗎？ 我們的孩子們這次的國內分數。。。讓我嚇到了。。 我們有一個低年級的小朋友上一次在參加愛沙尼亞FIG比賽的跳環項目雖然有一個大失敗卻得到19,95分， 但這次全國賽跳一樣的，整體都沒什麼失敗卻但是只有16分多。。 我把影片寄給上一次在奧運當裁判的人，她算一算應該有21分。。 屬於瑞星的孩子們在國內給的分數都會比國外低1-6分。
不要因為自己的利益而對孩子們不公平！ 公開抹黑我們的團隊的人可以當裁判嗎？ 而且比賽前先帶自己團隊的孩子們去跟全國賽的裁判長聚餐舉杯，慶祝，對嗎？
一定要公平才有辦法發展， 而不是像現在韻律體操的唯一個個人國手在世界杯得第65名， 或在這幾天的在菲律賓的亞洲賽台灣的青少年團隊在10個國家裡面的第8名。 我相信孩子們都努力了， 但也是需要公平正確的方式對她們， 對的方式不是對大人們自己的利益方便的。
我知道有很多體操老師們很久去試著解決幾十年一直存在的問題，我也謝謝有一些在體操協會裡真的有想要好好發展體操的人 但很可惜因為一些很自私的人影響到很多人很多孩子們， 讓非常多人面對不公平 很多人這幾天都跟我說無法改變什麼， 這些問題已經有幾十年了。。 但因為這樣我們才需要更努力！
這次選擇提早離開比賽會場是給那些不公平的人知道我們不會接受這種對待， 也為了讓小朋友們未來有更好的發展的舞台。
針對瑞莎的控訴，體操協會秘書長江建東表示，比賽裁判由協會統一聘用，絕非特定人士可以控制或者決定分數高低。
此外，比賽前也會召開技術會議等，也歡迎瑞莎提出疑慮，而體操協會也十分肯定瑞莎對體操的用心付出。