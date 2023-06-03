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夏季紫外線害老化！「防曬係數、質地」別挑錯：擦了曬黑還過敏

▲夏天挑選防曬商品有眉角，尤其是紫外線不僅容易曬黑還會導致皮膚老化。（圖／記者陳明中攝）
▲夏天挑選防曬商品有眉角，尤其是紫外線不僅容易曬黑還會導致皮膚老化。（圖／記者陳明中攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

台灣夏季日照強烈，長時間曝光於紫外線之下，不僅容易曬黑還會導致皮膚老化，甚至讓皮膚癌悄悄找上門，然而防曬商品千百種，防曬系數、質地都大不同，挑錯不僅防曬效果不佳，還會導致皮膚過敏長痘，最重要的是，出門前提早塗抹發揮功效、防曬塗抹劑量要充足，平均兩到三小時要補塗抹一次。

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首先SPF係數代表阻隔紫外線UVB的能力，民眾常擔心挑錯會曬黑，又怕係數太高造成肌膚負擔。對此，藥妝通路龍頭屈臣氏建議，日常通勤、長時間待在室內的上班族、學生，可以選擇SPF25左右的防曬產品，若會從事海邊戲水、露營野餐等戶外活動，或常常待在太陽下的戶外工作者，則建議使用SPF50的防曬產品。

▲防曬商品係數、質地都大有不同，挑選上也要針對不同的需求做選擇。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲防曬商品係數、質地都大有不同，挑選上也要針對不同的需求做選擇。（圖／記者鍾怡婷攝）
除了防曬強度參考產品的SPF、PA等數值進行挑選外，「物理性」及「化學性」防曬成分也是影響使用感受的一大重點！「化學性」防曬原理是吸收紫外線，再將紫外線能量轉化成其他能量，質地普遍較輕透，但紫外線熱能轉化過程中產生的化學物質較不穩定，會有引發過敏反應的風險。

而「物理性」防曬則是透過物理性反射及折射功能，來阻擋紫外線，提供更溫和的使用感受，雖然使用上粉末狀成分可能會容易泛白，但相對來說穩定度高、對皮膚刺激度較低，更適合孕婦、小朋友、敏感肌以及醫美術後使用

屈臣氏美容顧問也提醒，防曬商品還分為全身適用、臉部專用等商品，差異在於臉部肌膚相對身體肌膚較敏感及脆弱，根據個人膚況，易有出油、乾燥等問題，再加上不少人針對臉部防曬有校正膚色、潤色效果的需求，建議針對不同部位及問題挑選防曬產品，並且不論是身體或臉部，使用防曬產品後確實卸妝，避免殘留而造成肌膚問題。

▲防曬塗抹均勻相當重要，像是噴霧型的就要特別在用手掌抹勻。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲防曬塗抹均勻相當重要，像是噴霧型的就要特別在用手掌抹勻。（圖／記者鍾怡婷攝）
最重要的是，趙昭明皮膚科醫師提醒，選擇防曬商品，應以不過敏、不刺激、防曬效果好為主，建議選擇乳液為主，並且使用量要充足；若是選擇噴霧劑型，由於難以掌握均勻度，建議要用手掌再推開；凝膠劑型的商品，由於光線穿透性高，建議選擇防曬系數偏高的商品。

並且外出前半小時就先塗抹防曬乳液，才能達到最佳的防曬效果，要注意防曬並非擦一次就可以撐過整天烈陽，建議依造曝曬程度、流汗多寡，平均兩到三小時要補一次。

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