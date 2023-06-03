FTISLAND台灣演唱會門票「1分鐘賣光」！老粉嘆：真的很難搶
南韓知名樂團FTISLAND今年4月才在台舉辦睽違4年的演唱會，當時李洪基表示收到許多台灣歌迷私訊「哀號買不到票」，他承諾下次來台開唱「就算坐不滿，也保證會將場地升級」；如今確定「安可場」獻給台灣，於8月13日在TICC舉行，門票今（3）日中午開賣即完售，人氣不容小覷。
記者陳雅蘭/綜合報導
FTISLAND雖然不是第一次在TICC開唱，但李洪基4月在TICC依舊對於歌迷「坐著看表演」感到不解，他說：「我們以FTISLAND的身分表演，看到大家都坐著，真的好奇怪，我們一定會再來的！」李洪基當時也透露收到很多台灣粉絲的訊息，全都在抱怨買不到票，他保證下次來到台灣時，場地會升級，「我聽說很多人沒能來，下次開唱就算坐不滿，就還是按照大的演出場地來開唱吧！」
他們「RE: FTISLAND」亞洲巡迴第一站就獻給台灣，當時歌迷的熱烈反應讓FTISLAND印象深刻，他們今宣布要把「安可機會」讓給台灣歌迷，也就是此趟巡迴的最後一場，相隔113天再訪寶島，喜愛台灣Primadonna（粉絲名）可見一斑。
FTISLAND安可場演唱會「2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」門票今開賣，主辦單位「希林國際」透露，票券1分鐘內售罄，驗證他們在台的非凡人氣；粉絲對此感到震驚，表示「真的很難搶」，期許主辦加開位置。
對於「安可場」FTISLAND依舊在同場地TICC開唱，記者詢問主辦單位選場的原因，「希林國際」原意要協調找更大場地辦演出，但藝人行程跟其他場地的時間撞期，確定沒有場地可更換。