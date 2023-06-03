「人間芭比」Somi現身桃園！把中文小抄塞胸部 狂喊：不敢相信
音樂祭《SO WONDERFUL FESTIVAL》今（3）日中午在桃園陽光劇場登場，「YG娛樂」旗下公司「THEBLACKLABEL」的藝人「人間芭比」Somi（全昭彌）晚間6點50分登場，她除了帶來代表作《XOXO》、《BIRTHDAY》、《What You Waiting For》、《DUMB DUMB》等曲，更把中文小抄藏胸口，不時拿出來唸「不敢相信」、「好熱」、「好想你們」，HIGH翻全場9000名粉絲。
記者陳雅蘭/桃園報導
Somi於2015年參加選秀節目《SIXTEEN》廣為人知，最後無緣成為TWICE成員；2016年再以「JYP練習生身分」參加選秀節目《PRODUCE 101》，以第一名成績成為人氣限定女團I.O.I成員，I.O.I於2017年解散後；她在2018年與JYP娛樂解約，與「YG娛樂」旗下公司「THE BLACK LABEL」簽定專屬合約、SOLO出道；今是她出道以來首次造訪台灣。
Somi綁公主頭、穿著牛仔吊帶裙搭配黑色長靴登場，一開始就帶來《XOXO》，旋律一出令台下歌迷尖叫聲不斷，在表演完《BIRTHDAY》後，她氣喘吁吁用中文說：「大家好，我是Somi！」並表示很開心來到林口（下榻地），再用中文講「好熱」、「我很感動」、「好想你們」、「開心嗎？」等辭彙。
她唱完《What You Waiting For》後，從胸口掏出小抄講「林口」，接著搭上台灣時事流行哏，頻講「不敢相信」，當準備表演最後一首歌《DUMB DUMB》前，Somi就逗趣說：「最後一首歌了，不敢相信！」表演完後就送上飛吻，開心大喊：「我愛你們！」結束今晚的演出。