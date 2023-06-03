BIGBANG太陽桃園高唱《月亮代表我的心》！超寵VIP：我要再來台灣
南韓天團BIGBANG成員太陽（Taeyang，董詠培）相隔6年再來到台灣，擔任音樂祭《SO WONDERFUL FESTIVAL》壓軸嘉賓，晚間帶來《VIBE》、《1AM》、《BODY》、《SHOONG》、《SEED》、《Eyes , Nose , Lips》、《RINGA LINGA》等經典曲與新歌，更表演《月亮代表我的心》，誠意十足。
記者陳雅蘭/桃園報導
台下V.I.P（粉絲名）狂喊「詠培」，一見到太陽現身，全部感動落淚，因他們等了6年終於見到偶像；太陽也說：「我好久沒來台灣了，你們知道嗎，我上次來台灣已經是6年前了，我很想念你們！」再用中文說出「好想你們」後，他說：「我要再說一次『好想你們，台灣』！你們也想我嗎？聽不到！很開心再見到你們！我曾保證我會再回來，這次我遵守承諾來到這邊了！」並多次表示「我愛台灣」，令全場萬名粉絲尖叫連連。
太陽曾在台灣表演過《月亮代表我的心》，他場上提及回憶，隨即邀全場大合唱，更開心表示：「今晚感受如何？台灣！我保證！我會盡快再來的！」此時歌迷再度激動落淚；太陽也展現誠意，原本安可結束要離場，但他隨即加碼「2次安可」，帶來《Nightfall》表演，唱完後他向全場鞠躬道謝，演出圓滿落幕。