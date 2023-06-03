中職／舞王上身！曾仁和好投壓制 樂天8:2大勝富邦
富邦悍將今（3）日與樂天桃猿在桃園棒球場進行三連戰第二場球，雙方都派出本土投手先發出戰，富邦推出王牌投手江少慶，樂天則推出「土虱」曾仁和掛帥，樂天全隊共敲出16安攻下8分，曾仁和也繳出6.2局失2分的好表現，終場樂天就以8:2力退富邦，中止近期3連敗。
記者吳政紘/綜合報導
樂天昨日火力就有發揮，但仍在9局上不敵李宗賢適時安打跟池恩齊的強迫取分下落敗，這場樂天在首局就展開攻勢，藍寅倫、成晉接連敲出安打，江少慶發生暴投讓壘上跑者順勢推進，朱育賢把握得分機會擊出右外野方向二壘安打，帶有2分打點。梁家榮再擊出高飛犧牲打，樂天取得3分領先。
富邦在3局上展開反擊，蕭憶銘擊出安打，李宗賢犧牲短打成功推進隊友上到二壘，池恩齊擊出場地二壘安打取分，王正棠又擊出中外野方向安打，富邦以2:3追到只有1分差。
來到5局下，樂天再度有所攻勢，楊晉豪獲得保送，再利用失誤上到二壘，廖健富、梁家榮、嚴宏鈞連續擊出3支二壘安打，聯手攻下3分，陳晨威擊出右外野安打，帶有1分打點，奠定勝基。
8局下，陳晨威敲安，再靠著腳程盜上二壘、三壘，朱育賢擊出左外野方向安打，樂天再添1分保險分，最終樂天就以6分之差擊退富邦，順利止敗。
富邦先發投手江少慶，主投4.1局被擊出10支安打，失6分，其中有5分責失分，吞下本季第4敗。