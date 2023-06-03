美日澳菲國防部長首度會談　允諾加強合作抗中

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日本讀賣新聞報導，日本防衛大臣濱田靖一、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）今天舉行會談，4人都認為，為實現「自由開放的印度太平洋」，有必要加強安全保障方面的合作。
菲律賓地理上面臨南海、鄰近台灣，為了對抗中國片面的海洋行動擴大，正加強與美國的同盟關係。
在這場美日澳菲4國防長會談之前，美日澳3國防長舉行了約50分鐘的會談，3人同意將首度在澳洲實施最先進的匿蹤戰機F-35的聯合演訓。
3人對於中國的軍事動向進行了意見交換，再度確認了為實現「自由開放的印度太平洋」，日美澳3國合作的重要性。
3人也同意當日本自衛隊與美、澳軍隊進行演訓之際，將定期實施「武器等防護」。此措施為日本自衛隊可使用武器守護他國的艦艇、飛機。
日本「每日新聞」報導，日美澳3國防長會談後發表聯合聲明指出，對於中國在南海的行動感到憂慮，強烈反對損及國際規則、標準及規範的主張和行動。
為了讓印度太平洋地區持續維持自由開放、安全繁榮，日美澳將合作對東南亞國家協會（ASEAN）、太平洋島國提供支援。
會談後，濱田對媒體表示，會談中3人再度確認了反對升高區域緊張的片面改變現狀的企圖。（編輯：高照芬）1120603