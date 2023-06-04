FERG《SO WONDERFUL FESTIVAL》揮舞胸罩！傳正能量：要相信自己

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第二組登台開唱的，是曾入圍今年第34屆金曲獎「最佳演唱組合」的男女雙主唱民謠組合CRISPY脆樂團，他們先以《轉圈圈》、《揹上悲傷北上》2首在YouTube上總計點擊超過200萬的經典歌曲，邊彈奏邊演唱的期間，還特別跑到工字形延伸舞台的各個角落和台下觀眾親切問候，男主唱Skippy興奮跟粉絲分享他們入圍今年第34屆金曲獎「最佳演唱組合」、「最佳作詞人」的好消息，兩人接著演唱包含最新單曲《一絲不掛的憂傷》在內的4首經典歌曲，並和全場觀眾留下溫馨大合照。
前天才與台灣媒體開心見面暢聊的「挪威清新小王子」佩德艾利亞斯PEDER ELIAS，一登場就散發超強魅力，吸引大批觀眾迅速往舞台靠攏，佩德唱完第一首《Hide & Seek》後，直接坐到舞台最前端，親民作風展露無遺。他興奮表示很高興來到台灣，此行還特別帶了3名樂手來台演出。接著演唱第二首歌《Easy》時，活力滿滿的他還邊唱邊帶動台下粉絲一起揮手；演場第四首歌《Row Your Boat》之前，更可愛拿出台灣唱片公司應景準備的龍舟造型板子跟觀眾耍萌說道：「看到這個你們就知道我要唱哪首歌了吧！」一連表演13首經典歌曲，佩德完全不顯累，中間還頻頻向台下發送手指愛心、帶動唱，也入境隨俗多次用中文「謝謝」感謝到場支持的粉絲，最後更是高喊「我愛台灣」，讓全場氣氛high到最高點。
緊接著登場的是9m88，過往穿搭造型多遊走在前衛現代與懷舊復古之間的她，這次則以剪裁俐落的復古風格無袖背心，搭配合身黑長褲現身，展現健美身材線條的同時也小露性感。9m88一連唱完《Whatchu gonna》、《Love is so cruel》兩首歌曲後，除了親切向全場歌迷問好，更不忘溫馨提醒「今天真的好熱，大家要記得多喝水」。親和力十足的她，頻頻和台下觀眾互動，唱到第6首《你朝我的方向走來》時，更帶動全場大合唱，繼續為音樂祭加注滿滿熱情與活力。
在一連四組本土、西洋藝人讓全場觀眾情緒高漲，接著登場的則是歌曲在Spotify播放量超過1.3億的新生代美國R&B創作女歌手UMI，身為東西方文化綜合體的她，一現身就獨樹一格帶領全場觀眾「冥想」，除了用英文講解之外，也貼心用中文強調「冥想、放鬆」，讓大家稍作休息、歸零後重新專注於自己的美聲演出。她也從第三首歌《DOWN TO EARTH》開始帶動全場粉絲「跳跳跳」，一連演唱16首歌曲後，在氣氛達到最高點時，以中文「我愛你」向台下觀眾致謝道別。
讓眾多K-POP歌迷期待已久的韓國藝人，也隨著樂壇新星LØREN李聖俊的登台，正式宣告《So Wonderful Festival》將刮起「韓風」，才在4月中登上美國知名音樂祭Coachella的他，創作才華備受全球矚目，這次在桃園陽光劇場一現身，就引起台下一陣歡呼。LØREN此行帶了4名樂手同台演出，一連表演了《ALL MY FRIENDS ARE TURNING BLUE》、《Temporary》等7首歌曲，作風酷炫的他並未多做發言，演唱完畢後與樂手開心拍個全場大合照就立即退場。
這次因《So Wonderful Festival》而首度來台藝人，還有美國歌手兼作詞人傑瑞米查克JEREMY ZUCKER，他登台歡唱《THERAPIST》、《ALL THE KIDS》等數首歌曲後，難掩興奮之情向台下群眾說：「你好，我很高興來到台灣！」前後總共表演11首歌的他，在演唱最後一曲《SUPERCUTS》前，特別向全場觀眾喊話：「希望大家可以跟我一起跳！」最後再以中文「愛你們」、「謝謝」向粉絲表達謝意與道別，並說「see you next time」為再訪寶島預留伏筆。
緊接著登台的是這次演唱會中最吸睛的「嬌」點SOMI全昭彌，首次來台表演的她，身穿性感牛仔斜短裙小洋裝、帶著8名舞者豪華現身，一連演唱《XOXO》、《Birthday》兩首熱門歌曲後，立即用中文大喊：「大家好！」隨後再以英文表示很開心來到這裡，苦練不少中文的她還說了「I’m so 感動」，接連又秀了「開心嗎」、「好想你們」。在演唱《What you waiting for》時，繼續用中文向觀眾喊話：「尖叫聲」、「準備好了嗎？」並不時用日文說「WAKUWAKU」（令人雀躍、興奮、愉快的意思），在演唱完《DUMB DUMB》後，不忘用中文高喊「我愛你們」，總計一連表演4首人氣歌曲，為現場帶來新一波高潮。
這次《So Wonderful Festival》請到的外籍嘻哈最大咖，是來自紐約哈林區的前A$AP Mob成員速可達福星FERG，他一登場立即引起全場尖叫聲，他表示很高興來到台灣。儘管唱著High翻全場的歌曲，這位時尚嘻哈歌手講話卻相當「正能量」，在看到觀眾熱情回應後，也鼓勵現場觀眾「要為自己喝采」，並透露今天要來點不一樣的。表演到一半時，還隨機挑選了台下5位觀眾上台尬Rap，其中3位台灣粉絲表現搶眼毫不漏氣。FERG也感性表示：「如果你們不懂英文也沒關係，我覺得音樂可以打破語言的隔閡，你們一定可以感受到我的音樂。」並稱讚台灣的觀眾很棒。不僅如此，在他表演的過程中，有許多熱情觀眾把胸罩丟上舞台，他也大方撿起來揮舞以示回應。最後他拍下全場台灣歌迷，承諾會上傳到個人IG，並且不忘鼓勵群眾說道：「希望大家要忠於自我、相信自己，很感謝大家今天的到來。」
晚間壓軸登場的，是南韓天團BIGBANG成員太陽，他暌違6年再次來台開唱，一登台就以與BTS成員Jimin合作的話題單曲《VIBE》作為開場，並用中文「好想你們」、「好想你們，台灣」向守候多時的全場V.I.P（粉絲名）問候，並提到之前曾答應台灣粉絲會再回來，非常開心如今終於履行承諾，更不忘上次來台時，有和粉絲合唱《月亮代表我的心》，能再次邀全場觀眾大合唱一段該曲，感到十分開心。
太陽看到現場亮起一片應援燈海時，感性表示感受到粉絲們熱烈的愛，希望大家都能記住這個特別的夜晚，且再次與粉絲約定，他承諾說：「我會再回來的，我會很快回來的，非常快！」並還不時提到「Thank you Taiwan」，「Taiwan我愛你們」，讓在場眾多粉絲感動落淚。
原本預計表演包含安可曲在內共11首歌的太陽，在看到現場群眾安可不斷，特別加碼一首新專輯的歌曲《NightFall》，令現場萬名歌迷開心不已，也為《So Wonderful Festival》演唱會劃下完美句點。