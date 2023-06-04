NBA冠軍賽／丹佛主場成各隊噩夢 金塊G2朝史上第五次神蹟邁進
2022-23球季NBA總冠軍賽G2將在明早8點繼續在丹佛舉行，地主金塊有望延續本季季後賽都以2勝0敗開局的優良傳統，劍指隊史首冠。金塊從第二輪起已經連贏7場，包括西區決賽直落四橫掃湖人，且主場百事中心球場顯然成為各隊惡夢，本季季後賽9戰全勝，一場未丟。台灣運彩則看好金塊繼續在主場贏球，根據最新盤口顯示，金塊不讓分勝賠率僅1.22，遠優於熱火的3.00，不讓分勝則開出金塊讓8.5分。
運動中心/綜合報導
金塊後衛Jamal Murray回應，「季後賽就是要全力拿下每場比賽的勝利，到了冠軍賽更是要把握住；我們當然希望鞏固主場優勢，全隊也喜歡在主場比賽，要延續連勝氣勢。」
NBA季後賽要維持不敗紀錄且奪冠難度很高，史上也只有5支球隊達標，分別是1977年拓荒者、1986年塞爾提克、1987年湖人、1996年公牛，最近的一次是2017年的勇士。
想要設法突破丹佛高原的熱火則又傳出利空消息，原本被寄望能成為救世主的射手Tyler Herro仍不會出賽，連Caleb Marti也傳出不適，被放入每日觀察名單。
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