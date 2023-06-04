李尚福稱對中美兩軍對話持開放態度　籲美拿出誠意

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李尚福在演講中以不點名的方式劍指美國表示，「有的大國提出印太戰略」，但中國認為，不論什麼戰略都不能以意識型態劃線，建構排他性的軍事同盟，試圖推進亞太北約化，本質就是綁架地區國家、渲染衝突對抗。
他也呼籲各國加強戰略溝通並說，中國將繼續深化與各國軍事交往、建立更緊密的安全夥伴關係，以軍隊和國防部門高層交往為引領，推動直通熱線建設，透過談判協商解決海上問題、陸上邊界問題。
他指出，中國將繼續與東協國家攜手加快推進南海行為準則磋商，推進海空安全磋商，持續完善海上意外相遇規則。
李尚福也重申北京對中美關係、台灣議題及南海情勢的立場。他說，中美關係攸關全球戰略穩定，不可否認，「如果中美發生激烈衝突對抗，那將是世界不可承受之痛」。
他說，中美制度不同、差異很大，但這不妨礙雙方求同存異、發展雙邊關係，基於共同利益深化合作。「中方一直尋求與美建立新型大國關係」，但這需要美方拿出誠意，言行一致，推動兩國兩軍關係「止跌起穩」。
他表示，世界足夠寬闊，可以容納中、美在內的地區各國共同發展，「相互尊重、和平共處、合作共贏」3條原則才是中美相處之道，希望美方與中方一起推動兩國關係走出困境，重回正軌。
另外，對於與會者問及中方拒絕與美方進行軍事對話，李尚福表示，中國對於中美兩國兩軍對話持開放態度。
他稱，到目前為止，中美兩國兩軍在相關層級交流的渠道是暢通的，但中方對交流對話是有原則的，希望在相互尊重、平等基礎上進行交流對話。若達不到相互尊重，交流對話不會有好的效果。
奧斯汀（Lloyd Austin）昨天在演講中表示，對中國不願與美國軍方建立更好的危機管控機制深感憂心，並向中國喊話「現在就是對話合適的時機」。對話不是「獎賞」而是「必須」；有多一點的對話，就越能避免恐導致衝突的誤判。
在美中競爭加劇之際，美國先前提出奧斯汀與李尚福在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會的提議，但遭中方拒絕。美國國防官員先前透露，向中國提出的電話通話、會面、對話都遇到許多困難，無論由美國國防部長提出，還是其他美國國防高層提出都是如此。（編輯：陳承功）1120604