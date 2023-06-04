夏宇童活逮跟蹤狂！為好友蒐證2個月 反擊188壯漢嚇破膽
個性直率的夏宇童，上衛視中文台《一袋女王》分享遇到不公不義的事情如何反擊，爆料大學好友去年底遇到跟蹤狂，為了幫助好友，她詳讀跟騷法，並埋伏反跟蹤整整兩個月，終於找齊證據報警逮人。過程中看到加害人強拉著好友的手，好友崩潰大哭時，夏宇童更是不顧對方高壯身材，衝上前用力拍掉對方的手，事後回想危險狀況，「其實我那時候蠻怕的，因為男生身高超過188公分」，還好警察及時趕到，順利把男生帶回警局。
記者江芷稜/綜合報導
夏宇童自認個性不會激進報仇，但涉及家人、朋友的事就會挺身而出，她透露大學好朋友去年底被離職同事騷擾，不斷傳訊息給好友約吃飯，被拒絕也不放棄，還說「兩人很有緣份是命中注定，如果再多巧遇幾次，女生就會相信兩人是心靈伴侶了」，甚至在好友下班出捷運站時，男生就出現在身後，硬抝說要去她家樓下便利商店，讓女生不寒而慄。
為了保護好友，夏宇童跟其他好友輪流陪她下班，有時還會住在好友家，或埋伏在附近騎樓5、6個小時，堅持了兩個月終於蒐集完證據。某次男生一路尾隨好友，夏宇童趕緊報警，到場時發現男生緊抓著好友的手，好友哭到潰堤，她立刻一個箭步衝上前，不顧對方是188公分的高壯男，一巴掌用力把男生的手拍掉，並不斷質問對方，拖延時間等警察來，終於順利將壞人繩之以法，對方後來再也沒出現了。本集將於6月5日晚上11點於衛視中文台播出。
※【NOWnews 今日新聞
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