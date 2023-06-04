懷孕吃冰害小孩氣管不好？新手媽吳姍儒被問一句話暴怒
女性懷孕生子過程辛苦，在飲食習慣上有許多禁忌，會被外界耳提面命，不過有些說法沒有科學根據，未必要全面接受，最近升格新手媽媽的Sandy（吳姍儒）就猜測很多媽媽應該都被這句話惹怒過：「有一種說小孩體質問題是媽媽害的，像是『都是因為妳懷孕吃冰，他氣管才會不好』。」引起許多共鳴，還有人常問她「孩子為什麼哭？」也讓Sandy感到非常無奈。
記者江芷稜/綜合報導
Sandy對育兒很有想法，懷孕過程並無忌口，也從未量過體重，對於孕期飲食沒有嚴格管控，她深信先照顧好自己，當個快樂的媽媽，才有辦法照顧好孩子。儘管如此，偶爾面對孩子深夜不睡，她有時也很無奈，為了哄兒子睡覺只能辛苦熬夜，搞得全身痠痛。
明（5）日播出的《小明星大跟班》特別以「別讓媽媽不開心！一句話惹怒新手媽媽」，邀請王思佳、Sandy一起聊當媽媽的甘苦談。Sandy無奈透露，常被問到「小孩為什麼哭？」自己也答不出來，「我現在就在這個深淵當中，小孩有時候就是沒來由地哭，那旁邊的人一直問為什麼？這就沒有答案啊，他就是要哭！」
王思佳則分享她的止哭妙招：「他哭一定有原因跟理由，所以你如果check完所有流程他還在哭，他可能要的是陪伴，那我們家是有育兒神曲，我女兒一聽到Hip-Hop的歌就會瞬間安靜。」吳宗憲則說碰到小孩哭鬧，都是靠抓癢來分散小孩的注意力，但這方法卻被Sandy打槍：「我覺得這招很爛，你就是愛亂講，所以到現在還在幫鹿希派擦屁股。」此話一出，吳宗憲竟一時語塞：「反正他已經去害《營業中》了。」