怎麼殺蟑最安全？專家「請蟑螂喝啤酒」　陷阱瓶這樣放：只進不出

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啤酒加長玻璃瓶誘捕
「對的，沒錯！就是請蟑螂喝啤酒。」陳映如說，她日前用黑啤酒做吐司，還剩下一點點，想說直接丟掉有點可惜，就決定請蟑螂喝。結果，她將裝有黑啤酒的「陷阱玻璃瓶」，放在家中洗衣間並靠牆斜放，一晚過後驗收成果，在瓶中發現2隻小蟑螂。
把蟑螂灌醉滅蟑法在網路引發討論，網友笑說「蟑螂的飲料這麼高檔」、「哇！又學到了黑啤啦！」。有人認為蟑螂求生慾超高，擔心「感覺大蟑螂如果奮力爬出，有機會」，但陳映如建議「那可能要用高一點的瓶子，或者有曲線的瓶子。」
也有網友發問「一定要用啤酒嗎？黑麥汁可以嗎？」陳映如回說「應該也可以，主要是香氣，我沒有用過，你可以試試，效果如何，再歡迎您分享。」
薰衣草、薄荷可驅蟑
過去也曾有日本專家表示，蟑螂最怕的味道有「丁香、薄荷、檸檬草、迷迭香等」，另外薰衣草、印度苦楝樹、尤加利、肉桂及澳洲茶樹也可以讓小強退散。
除了以上氣味蟑螂不喜歡外，專家也提醒，其實蟑螂除了鹽以外什麼都吃，她曾試著用小碟子放上鹽堆，再滴上5到10滴薰香精油，擺放在蟑螂常出沒的廚房、水槽下的櫥櫃裡等地方，結果家裡長達6年沒出現過蟑螂；將薄荷油加入水中稀釋放入瓶內，再噴灑在蟑螂常出現的地方，也能有效防止蟑螂入侵。