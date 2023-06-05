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怎麼殺蟑最安全？專家「請蟑螂喝啤酒」　陷阱瓶這樣放：只進不出

▲每年七月是蟑螂大量出沒期，家中有幼兒、毛小孩，不想再狂噴殺蟲劑殺蟑，專家教「請蟑螂喝啤酒」，就能安全殺蟑。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲每年七月是蟑螂大量出沒期，家中有幼兒、毛小孩，不想再狂噴殺蟲劑殺蟑，專家教「請蟑螂喝啤酒」，就能安全殺蟑。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

蟑螂，是地球上最可怕的生物！日本從事害蟲研究的專家曾說，「當你看到一隻蟑螂，代表至少潛伏數十到數百隻蟑螂」，萬一家中有嬰幼兒、毛小孩，不便噴灑殺蟲劑怎麼辦？家事達人分享一招安全殺蟑法，就是請蟑螂們「喝啤酒」，而且陷阱瓶一定要靠牆斜放，包準讓蟑螂們「只進不出」

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家事達人陳映如著有《超市魔法家：105個日常小物，300種創意生活》、《10分鐘懶人快速收納》等書。陳映如日前（2）在臉書分享「不用化學藥劑的捕蟑法」，那就是用啤酒。（溫馨提醒：下方照片內含蟑螂，害怕者可快速下拉。）

▲家事達人陳映如提醒，裝啤酒、拿來誘捕蟑螂的陷阱瓶，一定要靠牆斜放，才能讓蟑螂有去無回。（圖／翻攝陳映如臉書）
▲家事達人陳映如提醒，裝啤酒、拿來誘捕蟑螂的陷阱瓶，一定要靠牆斜放，才能讓蟑螂有去無回。（圖／翻攝陳映如臉書）
啤酒加長玻璃瓶誘捕

「對的，沒錯！就是請蟑螂喝啤酒。」陳映如說，她日前用黑啤酒做吐司，還剩下一點點，想說直接丟掉有點可惜，就決定請蟑螂喝。結果，她將裝有黑啤酒的「陷阱玻璃瓶」，放在家中洗衣間並靠牆斜放，一晚過後驗收成果，在瓶中發現2隻小蟑螂。

把蟑螂灌醉滅蟑法在網路引發討論，網友笑說「蟑螂的飲料這麼高檔」、「哇！又學到了黑啤啦！」。有人認為蟑螂求生慾超高，擔心「感覺大蟑螂如果奮力爬出，有機會」，但陳映如建議「那可能要用高一點的瓶子，或者有曲線的瓶子。」

也有網友發問「一定要用啤酒嗎？黑麥汁可以嗎？」陳映如回說「應該也可以，主要是香氣，我沒有用過，你可以試試，效果如何，再歡迎您分享。」

▲陳映如經一晚測試，果真抓到2隻小蟑螂。（圖／翻攝陳映如臉書）
▲陳映如經一晚測試，果真抓到2隻小蟑螂。（圖／翻攝陳映如臉書）
薰衣草、薄荷可驅蟑

過去也曾有日本專家表示，蟑螂最怕的味道有「丁香、薄荷、檸檬草、迷迭香等」，另外薰衣草、印度苦楝樹、尤加利、肉桂及澳洲茶樹也可以讓小強退散。
 
除了以上氣味蟑螂不喜歡外，專家也提醒，其實蟑螂除了鹽以外什麼都吃，她曾試著用小碟子放上鹽堆，再滴上5到10滴薰香精油，擺放在蟑螂常出沒的廚房、水槽下的櫥櫃裡等地方，結果家裡長達6年沒出現過蟑螂；將薄荷油加入水中稀釋放入瓶內，再噴灑在蟑螂常出現的地方，也能有效防止蟑螂入侵。


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