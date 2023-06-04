王燦不婚養4子！揭「農二代」遭排擠童年 餵豬上學飄異味
藝人李沛綾、王燦、梵緯老師、甄莉、無尊、網紅「那對夫妻」今（4）日齊聚大直，出席羅慧夫顱顏基金會「喜歡自己！親子野餐派對」活動，組成重量級「愛心大使團」，大方分享如何不畏懼異樣眼光，勇敢喜歡自己，王燦小時家裡貧窮，要幫忙牽牛、餵豬等務農工作，重複穿沒洗的衣服，異味讓同學退避三舍，在課桌椅畫粉筆分清界線，他坦言：「那個年代不像現在孩子幸福，有那麼多大人帶領走過來，我們自己都是苦往肚子裡吞，所以我看到顱顏小孩有點心疼。」
記者羅凌筠/台北報導
王燦受訪提到，他的父母忙於務農，衣服回家就塞一堆沒有洗，可能放置3天，王燦再從衣服堆裡抽1件比較乾淨的出來再穿，因此遭同學排擠，他們畫1條粉筆線說不要過來，王燦沒有準備便當，同學也不願意分給他吃的，造成他個性自尊心強。王燦多年來熱心公益，收養了4個非洲的兒童，他把這四個孩子當成親生孩子一般對待，王燦表示：「即使不是自己的孩子，也會盡力付出，單純付出內心是滿滿幸福的，也希望更多好朋友一起響應，加入力挺顱顏寶貝行列。」
李沛綾長得漂亮，一樣逃不了被霸凌的命運，以前桌上擺滿學長送的早餐，被學姊看不順眼，常常把她叫去罵，因為不敢上學，李沛綾翹課亂晃，還會遇到變態性騷擾，李沛綾說高一要坐1小時的公車上藝校，大家前胸貼後背，她就感覺臀部後面有隻手跟著，只好默默走到旁邊，還有一次遇到暴露狂，對方在她面前將衣服脫個精光。
李沛綾和台中富商結婚生下1子1女，15歲兒子Visen和5歲女兒Venus一起現身，兒子Visen身高185公分，學薩克斯風8年，陪著媽媽現身公益活動表演，李沛綾笑說：「我跟兒子十指交扣散步，他有時候睡覺還跑來撒嬌，跟我一起睡，我是覺得很珍惜，因為孩子長大就不會要我了了。」她也給兒子禁愛令，希望大學再交女友。