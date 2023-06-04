台大學生劉家儀香港遭警逮捕　校方、研究生協會籲各界支援協助

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，台大今日指出，劉家儀是就讀建築與城鄉研究所的僑生（香港），目前休學中（自108學年度至今），六四事件是世人及各世代關心的重大歷史事件，永遠值得警惕。學校現正與相關單位積極聯繫中，希望主管機關與各界能給予劉同學支援及協助。
台大研究生協會今日也聲援劉家儀，並在自由廣場召開記者會，譴責港警的作為，強調將密切關注劉同學的人身處境，也呼籲台大校長能聲援自己的學生，並給予必要協助。
台大研究生協會聲明指出，劉家儀手中的文宣指出，是堅守良知與追求自由的人的「個人悼念」行動。如此在民主國家習以為常的紀念活動，竟成為香港警方口中的「煽動作為」。劉家儀長期關注香港與中國民主議題，過去於參選政見中明確表達「堅持平反六四，支持人道對待天安門母親」、「堅持落實普選行政長官、全體立法會及區議會議員」。反送中後，劉家儀在課堂上的報告及作業常以「連儂牆」為題，並且投書媒體發表，讓世界看見香港公民社會的韌性，也建立香港公民社會與公共空間話語權關係的論述。
2021年劉家儀接受台大《城鄉通訊》訪談時，談到他期待人心不死、別輕言犧牲；香港人守到民主戰勝歸來，便可以再次街頭相聚、煲底相見。他也希望台灣的朋友能持續關心香港，即使簡單在社群平台張貼過去到香港旅遊的照片，對流亡港人而言都是非常重要的精神支持，進而不讓極權孤立香港人。
台大研究生協會憤慨指出，34年前的今日，中國政府以坦克暴力鎮壓天安門廣場手無寸鐵的學生；34年後的此刻，中國依然毫無長進，如今更將黑手伸進香港，逮捕手持花束與紙張的和平示威者。
台大研究生協會並強調，劉家儀不只是一位來自香港的台大研究生，更是一位將一生奉獻給追求自由民主的運動者，協會除向劉同學致上最高敬意，同時嚴正抗議香港警察逮捕的行為，也會密切關注劉同學的人身處境，亦呼籲台大校長能聲援自己的學生，並給予必要協助。