六四34週年　台灣追悼晚會兩岸三地唯一公開紀念

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哀悼晚會於晚間6時40分開始，期間有多個接力短講，提醒「莫忘六四」；另也訴求重視中國、香港人權倒退現況，呼籲全球民主勢力結盟團結，一起抵禦極權國家侵犯人權行為。晚間8時9分將進行靜默哀悼，呼應六四事件發生年份1989年。
香港邊城青年秘書長馮紹天接受中央社採訪表示，香港維多利亞公園燭光晚會不能再舉行，取而代之的是提前慶祝香港「回歸祖國」活動。很明顯地，中共希望透過這樣的方式洗記憶，讓人們誤以為6月4日這天是「慶祝」的日子。
他說，過去在香港，六四天安門事件可以提，目前得知在港有些人昨天透過藝術方式表達意見卻遭逮捕；以前公開悼念沒問題，現在則是動輒被扣上「顛覆國家」帽子，不能再公開談論，中共透過威嚇試圖去抹滅六四事件。
馮紹天強調，香港沒有辦法舉辦悼念活動了，台灣還可以，這才是自由民主國家的表現，期望台灣可以把這份精神一直傳下去，至少讓港人可以線上參加。
他說，有人會說「中國的事和我們有甚麼關係」，其實關於自由民主人權議題，只要是身而為人，都該加以關心，這也是台灣多元價值的具體表現。
台灣現為兩岸三地唯一能公開紀念六四事件的華人地方。香港維多利亞公園連續4年沒有悼念六四燭光晚會，最後一場停留在2019年，此後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情禁辦，主辦團體香港支聯會在2021年解散；香港今年未有任何六四事件公開紀念活動。（編輯：邱國強）1120604