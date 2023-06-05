全家「蘇打霜淇淋」開賣！真實口感曝光 限定8天一支9元
全家霜淇淋近日攜手Xpark水族館打造最意想不到的全新跨界聯名，推出「嗨嗨蘇打霜淇淋」，水藍色的冰體超美，今（5）日正式在各大全家門市開賣啦！週末已經有部分店家搶先試賣，讓不少人全家霜淇淋愛好者已經前往嚐鮮，不少人表示吃起來的味道跟市售「蘇打雪糕」非常接近，大獲好評。而六月正巧全家也有推出寄取件包裹的活動，民眾可以花9元就吃到蘇打霜淇淋！
記者張嘉哲/綜合報導
全家攜手Xpark聯名推霜淇淋新口味「嗨嗨蘇打」，將日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味霜淇淋，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，品嚐起來清爽不膩口；綜合口味則推薦搭配小農牛奶霜淇淋，與「嗨嗨蘇打」完美融合，滑順濃香再提升，從今（5）日開始正式開賣啦！
而不少人在週末時已經搶先開吃，水藍色的冰體拍攝起來真的非常漂亮，不少網友在臉書超商社團發文討論，許多人表示口感吃起來與大家最熟悉的市售「蘇打雪糕」味道相差不遠，不過甜度比較高，怕太甜的人可以買「綜合口味」混搭小農牛奶的會更好。
然而全家官網當中，也推出「全家Fun心取！9元你來吃冰」活動，民眾只要在6月7日至6月10日，以及6月19日至6月22日一共8天到全家「取件」的話，就送霜淇淋9元加購優惠券！而且口味不限。全家表示，活動期間取貨結帳印出小白單，1件包裹就贈送一張，單筆交易最多贈送5張，不過各店數量有限，兩個活動檔期都是限量150萬份，一共300萬份，各店送完為止，想吃便宜霜淇淋的人可別錯過！
而除了全家霜淇淋之外，7-11到6月17日為止，買指定冰品任兩件可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走，要注意的是其實7-11會員APP每日可直接免費抽2次優惠券，同樣最低也有指定冰品0元券，以及任兩件冰品優惠卷。等於到門市買冰品結帳前先抽，確認優惠折扣，若是沒有滿意的優惠券，就去門市結帳再抽獎一次，線上加門市一共可抽3次，0元券機率翻倍漲。