名家論壇》何仁崴／被討厭的勇氣

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法律，本質上是在平衡人與人之間的關係，訂出一個大多數人可以接受與遵循的法則，讓社會可以順利運作的技術，使政策容易推行、容易治理也是法律重要的目的。
而人與人之間很難避免的就是爭執，一般而言，院檢是處理人與人之間爭執的平台，既然有爭執，難免當事人會有情緒，院檢也很難避免不被波及。
以協助當事人處理紛爭、保護人權為天職的律師，也常常被許多人討厭著。
1、被自己的當事人討厭：
律師一直在做著質疑自己當事人的工作。很少有律師不與自己的當事人產生衝突的。
從與當事人會談開始會談起，律師在傾聽當事人的陳述後，往往會要求當事人提出證據佐證其說，也常遇到提不出證據或者提出不利證據的情形。有時律師會尖銳地指責當事人為何做出不利自己的舉動，並要求當事人給予解釋。當事人有時因為無法回答而惱羞成怒，或者認為「律師，我請你就是你要去想辦法解決我的問題，怎麼反過來質疑我？」，這時就是考驗律師與當事人溝通技巧的時候了。
即便如此，律師基於忠誠義務，必須將所見的有利、不利的證據，結果進行分析，讓當事人知曉現在遇到的情況，縱便會得罪當事人，律師仍然要對當事人說真話。畢竟，最後要承受法律結果的是當事人，不是律師。
又，當事人心中期盼的最佳利益，有時也與律師依法律與客觀事實判斷的最佳利益有所不同，如何去調和認知的差異達成立場一致，就要看律師的智慧了。
2、被對造當事人與律師討厭：
律師一旦接受了當事人的委任，接下來就會面臨對造當事人與委任律師的時候了。
每件案件因體質不同，以及當事人的個性不同，採取的策略也不會二致，求戰？求和？以戰逼和？以和逼戰？紛爭處理過程千變萬化，律師不僅得慎重地停看聽，判斷對造會出哪些招數，事前的準備工作與分析更是重要，有時必須在法庭上即時反擊，讓對方無法出招。因為立場的對立，律師是很難不被對造當事人討厭的。
至於律師之間彼此的討厭？除了視律師的訴訟風格外，因律師係為各自的當事人代言，一樣也會面臨口舌之爭的問題。尤其律師間為各自當事人奮戰時，口誅筆伐的程度往往甚為劇烈，哪些內容該寫、哪些內容不該寫，都要斟酌再三拿捏好書狀的火候，以免發生未達效果反而傷到己方的副作用，這樣就不夠高明了。
3、被院檢討厭：
這種情況尤其在法官、檢察官的心證不利於我造，或者接到為被告刑事辯護而被告否認犯行時會相當常見。法官、檢察官質疑我造當事人、律師的力道，甚至比前述的律師間口誅筆伐還要劇烈，表達方式直接的程度沒在跟你客氣的，往往會給律師很大的挫折感。有時，律師還要在庭後與當事人解釋為何法官、檢察官在開庭時的不友善態度。
法官、檢察官也是人，在審判中、偵查中掌握當事人的命運，也會有情緒的，律師要如何與院檢對話，分寸的拿捏更要謹慎，即使被討厭，也得有技巧地保護自己當事人，這題很困難的。
4、被社會討厭：
雖然律師某種程度上可以選擇自己的客戶，但有時客戶本身的特殊性，是很容易受到社會矚目的。
這裡要先聲明，人人都有請律師為自己說話的權利！
有看過臺劇「我們與惡的距離」嗎？劇中一開始，吳慷仁扮演的律師就因為為一位有爭議的被告辯護，而被民眾潑撒穢物。儘管這是戲劇效果不鼓勵模仿，但在實際上，接到這樣「千夫所指」的當事人時，律師需要有更強大的抗壓性，對律師進行網路霸凌、到事務所洗負評也無所不在（還發生過洗錯事務所負評的事件！），是很傷害律師身心的。
既然律師到處被討厭，身心常常遭受傷害，為何還有許多學子前仆後繼嚮往這個被討厭的職業呢？
以下的這段話，也許鼓勵著眾多律師，即使冒著身心的摧殘，也要鼓起被討厭的勇氣為當事人奮鬥：
「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人。」
「當他們抓社會民主主義者的時候，我沉默，因為我不是社會民主主義者。」
「當他們抓工會成員的時候，我沉默，因為我不是工會成員。」
「當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。」
「最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」
以上為德國天主教信義宗牧師馬丁‧尼莫拉於二戰後1946年以德文寫成的一篇懺悔詩，敘述德國的知識份子與牧師如何屈服於納粹黨勢力，沉默地坐視納粹肅清一群又一群的無辜者。該詩意旨在闡明無視與自己無關的團體受迫害所造成的結果，且後來常被引用，作為對不關心政治的人之呼籲。（摘自維基百科「起初他們」條目）。
這樣來說，律師是不是即使被討厭，也應該要為權利奮鬥、捍衛法律保障呢？
好討厭的感覺啊！
●作者：何仁崴／ 律師
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