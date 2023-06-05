瓊瑤影視主題曲屢創經典！這些歌掀起5、6年級生回憶殺
台灣言情小說家瓊瑤，她的小說作品大多被改編成電視劇、電影，如《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》等，也因此讓她享譽國際。8月19日將在台北小巨蛋舉辦「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」，現在就來回顧瓊瑤經典影視作品的主題曲。
記者薛羽彤/綜合報導
今年為瓊瑤創作60周年，她寫過許多膾炙人口的作品，主題曲也跟著傳唱至今，其中最著名的幾部就是《還珠格格》裡的動力火車的〈當〉、李翊君的〈雨蝶〉、《情深深雨濛濛》裡趙薇演唱的〈情深深雨濛濛〉、《一簾幽夢》裡許茹芸演唱的〈我有一簾幽夢〉、《我是一片雲》裡由鳳飛飛演唱〈我是一片雲〉、《在水一方》裡鄧麗君唱的〈在水一方〉、《婉君》裡由李翊君演唱的〈一個女孩名叫婉君〉、《梅花烙》裡由姜育恆演唱的〈梅花三弄〉、《青青河邊草》裡由高勝美演唱的〈青青河邊草〉。以上大部分都由瓊瑤自己作詞，當年歌曲及電視劇、電影皆紅遍大街小巷，不容小覷瓊瑤言情小說的魅力。
瓊瑤經典影視主題曲不計其數，她的作品承載著大家的喜怒哀樂，為了致敬她帶給大家對愛情的無限美好想像，因此將於8月19日在台北小巨蛋舉辦「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」，力邀曾演唱瓊瑤電影戲劇歌曲的李翊君、高勝美、動力火車、潘越雲，還有曾擔綱男主角的古巨基特別演出，再加上三金歌王殷正洋加持，共六組實力派歌手輪番上陣，勢必掀起一波5、6年級生的瓊瑤回憶殺。