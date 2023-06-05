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NBA總冠軍賽／熱火末節大逆轉！111:108勝金塊　Jokic轟41分無用

▲金塊中鋒Nikola Jokic在熱火三人包夾下完成上籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊中鋒Nikola Jokic在熱火三人包夾下完成上籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（5）日在主場和邁阿密熱火進行總冠軍賽G2的交鋒，雙方此役激戰四節，熱火靠著末節聯防限制金塊的進攻，上演了一場大逆轉，金塊明星中鋒Nikola Jokic雖然砍下41分但仍難獨木難支、球隊終場以108:111輸球，系列賽被追成1:1。

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本場比賽熱火作出變陣，讓大前鋒Kevin Love先發上陣，也確實收到好效果，開賽限制住對手利用體型在禁區的強攻，而且金塊也在進攻端面臨一些困難，前6分鐘只有7分進帳。熱火射手Max Strus本場找回手感，單節投進4顆三分球、砍12分，幫助客隊首節取得26:23領先。

金塊開賽打得有些欲振乏力，專注力不夠集中，但替補小將Christian Braun上場後給了球隊能量，用積極拚搶提振士氣，讓球隊再次節打出19:6的高潮，一口氣逆轉比數，進入半場時他們以57:51領先，Strus攻下14分，Jokic拿下13分。

易籃再戰後，熱火連續4回合打進、包括命中3顆三分球，持續將分數追近，這一節金塊面對熱火新的先發陣容，還是攻得不太順，不過靠著Jokic單節18分，讓球隊維持住領先優勢。

末節，Duncan Robinson連得8分，一波13:2的小高潮將分數逆轉，金塊這一節受限於對手的聯防，突然進攻節奏被打亂，全靠Jokic一人砍分明顯有些欲振乏力，客隊一度領先12分。

關鍵時刻，Aaron Gordon和Jamal Murray的2顆三分球，追到只剩6分差，但Jimmy Butler的中距離跳投，快速幫助球隊止血。接著Bruce Brown和Murray連續進球，進入最後1分鐘，雙方只有3分差。

讀秒時刻，熱火Bam Adebayo兩罰全中，Jokic回過頭來擺進高難度2分，最後一擊機會，場上沒有暫停，Murray孤注一擲的後撤步三分球沒進，熱火驚險地以3分之差贏球。

Jokic這一場28投16中拿下全場最高的41分，但最佳助手Murray這一場回神太晚，在球隊末節大比分落後時才找回狀態，此役只有18分進帳。熱火方面Gabe Vincent攻下23分，Butler和Adebayo都有21分。

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