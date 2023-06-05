NBA總冠軍賽／熱火末節大逆轉！111:108勝金塊　Jokic轟41分無用

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金塊開賽打得有些欲振乏力，專注力不夠集中，但替補小將Christian Braun上場後給了球隊能量，用積極拚搶提振士氣，讓球隊再次節打出19:6的高潮，一口氣逆轉比數，進入半場時他們以57:51領先，Strus攻下14分，Jokic拿下13分。
易籃再戰後，熱火連續4回合打進、包括命中3顆三分球，持續將分數追近，這一節金塊面對熱火新的先發陣容，還是攻得不太順，不過靠著Jokic單節18分，讓球隊維持住領先優勢。
末節，Duncan Robinson連得8分，一波13:2的小高潮將分數逆轉，金塊這一節受限於對手的聯防，突然進攻節奏被打亂，全靠Jokic一人砍分明顯有些欲振乏力，客隊一度領先12分。
關鍵時刻，Aaron Gordon和Jamal Murray的2顆三分球，追到只剩6分差，但Jimmy Butler的中距離跳投，快速幫助球隊止血。接著Bruce Brown和Murray連續進球，進入最後1分鐘，雙方只有3分差。
讀秒時刻，熱火Bam Adebayo兩罰全中，Jokic回過頭來擺進高難度2分，最後一擊機會，場上沒有暫停，Murray孤注一擲的後撤步三分球沒進，熱火驚險地以3分之差贏球。
Jokic這一場28投16中拿下全場最高的41分，但最佳助手Murray這一場回神太晚，在球隊末節大比分落後時才找回狀態，此役只有18分進帳。熱火方面Gabe Vincent攻下23分，Butler和Adebayo都有21分。
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