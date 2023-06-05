超商才買得到！今起開搶「陳耀訓隱藏版麵包」 全台限量1萬份
全家超商與世界麵包冠軍師傅陳耀訓攜手，推出獨家隱藏版美食「真・明太子軟法」，今（6）日起在門市LINE群組「全+1社群電商」開搶，每盒4片裝，售價320元，整檔期全台門市限量1萬份；同時，7-11通路獨家販售「樂事晶華聯名系列」，將銅板美食結合五星飯店美味，是在家追劇的好搭檔！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家便利商店曾推出過陳耀訓·麵包埠「厚燒乳酪奶酥」，開賣半年熱銷近12萬片，相當於每2分鐘售出一片，本次再度聯手陳耀訓，推出獨家「真・明太子軟法」，原料嚴選日本正宗辛子明太子「真MAKOTO」，選用最適成熟度的黃線狹鱈魚卵製作而成，烘烤後明太子的辛鮮風味，打造出鹹香酥脆的好口味。
陳耀訓・麵包埠「真・明太子軟法」於全家便利商店「全+1社群電商」店長LINE群組獨家開賣，每盒4片裝，售價320元，首波預購期間即起至6月8日；第二波預購期間6月19日至6月22日，兩次團購每次限量5000分，共計1萬份開搶。
同時，7-11全通路獨家販售「樂事晶華聯名系列」，以柏麗廳法式洋蔥湯與爐烤肋眼牛排為靈感，化身美味洋芋片，銅板價就能享有五星飯店星級美味；喜愛泰式則是別錯過「樂事Nara Thai聯名系列」，品嚐經典瑪莎曼牛肉與椰奶雞湯口味洋芋片，沉浸在濃濃異國氛圍中。