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疑中共公安跨境執法　拆牆運動發起人寮國被捕

▲六四34週年前夕，積極呼籲拆除中國網路圍牆的異議人士喬鑫鑫傳出在寮國失聯，不排除是中國公安跨境執法。（圖／取自Pixabay）
▲六四34週年前夕，積極呼籲拆除中國網路圍牆的異議人士喬鑫鑫傳出在寮國失聯，不排除是中國公安跨境執法。（圖／取自Pixabay）

中央社

（中央社台北5日電）美國之音（VOA）4日報導，六四34週年前夕，積極呼籲拆除中國網路圍牆的異議人士喬鑫鑫在寮國失聯。消息人士透露，喬鑫鑫於住所被具有官方身分的人帶走，不排除疑似中國公安跨境執法。

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報導說，旅居美國的維權律師王清鵬指出，喬鑫鑫上月底在社群網站貼文後失聯，朋友發現情況不尋常到他的住所查看，喬鑫鑫的鄰居透露，據信是中國公安日前找上門，連同本地警察把他帶走。

她表示，有個寮國的網友3日凌晨1時打探消息，喬鑫鑫住所的巷子口停兩輛車但房間沒開燈，這個網友用強光手電筒探照屋內沒動靜，狗也不叫很反常，而且還發覺被跟蹤趕緊離開。

王清鵬說，3日白天仍有其他網友到喬的住所附近打探消息，有個老先生自稱是喬鑫鑫的鄰居透露，他5月31日下午被抓，當時來了2個寮國警察和6個中國公安。

她表示，4日又有網友到喬鑫鑫租屋處察看，之前上鎖的房門已經打開正在裝修，牆壁上疑似有血跡，喬的安危令人擔憂，網友說，喬鑫鑫不會輕易屈服，房東更不會平白無故突然裝修房子。

喬鑫鑫本名楊澤偉，湖南祁東縣人。今年3月，他連同其他海外民主人士發動「拆牆運動」（BanGFW），呼籲拆除北京當局使中國14億人與世隔絕的網路圍牆，導致老家的親友也受牽連。

王清鵬說，喬鑫鑫曾告訴她，當局對家人層層施壓，強迫他刪除所有的發訊，也就是以株連親屬的方式，牽制每個在海外生活的中國人。

報導指出，喬鑫鑫通曉多國語言，嚮往西方的思潮，同時也是工作狂，曾經是美國自由亞洲電台（RFA）東南亞特約記者。

王清鵬表示，喬鑫鑫被抓拆，拆牆運動肯定受阻，但是他留下來「拆牆寶典第2版」已詳細說明如何行動，她與其他志工繼續一邊拆、一邊尋找喬鑫鑫。

另據美國之音5月1日報導，85後出生的中國大學畢業生喬鑫鑫說，他從小就被教育要趕緊入黨，考公務員，但他抵制中共至今從未就範。

他表示，之後上大學在隔壁宿舍曾看過長達3小時的六四屠殺影片深感震撼，在廣州工作期間經常出席美國總領事館舉辦的文化講座，2012年還參加美國大選的觀摩會，同時大量閱讀香港英文報刊而眼界大開。

喬鑫鑫指出：「為什麼我們就不能像美國那些同齡的朋友那樣，老婆孩子熱炕頭，去全世界交流呢？我的結論是，就是中共把我們大部分的財富搶走了，造成我們一直很辛苦，一直在磨難。」

他說，因發起拆牆運動，中共公安部網警威脅他的家人，要求他刪除不利中國的言論，「我當然不在乎他們，因為他們本身就是一個侵犯別國主權的行為，跨國執法」。

喬鑫鑫表示，為防不測，已經手寫一份中英文對照的不自殺聲明，「如果我出現任何意外，請大家找中共算帳」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120605

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