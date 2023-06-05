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NBA總冠軍賽／逼迫Jokic去砍分？熱火主帥：荒謬！不懂球才這樣說

▲Nikola Jokic在熱火多名球員防守下艱困出手，在總冠軍賽第2戰他只傳出4次助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic在熱火多名球員防守下艱困出手，在總冠軍賽第2戰他只傳出4次助攻。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（5）日在主場以108:111輸給邁阿密熱火，球隊明星中鋒Nikola Jokic全場砍下41分，但助攻只有4次。似乎在他得高分，但傳球被限制住的比賽，最終都沒有好結果。但對於熱火故意引誘他去砍分的說法，總教練Erik Spoelstra予以駁斥。

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Jokic這一場打了41分鐘，28投16中，高效砍下了41分，另有11個籃板，但全場只有4次助攻。外界認為熱火這一場比賽掐斷了他和隊友的聯繫，讓金塊其他球員在半場進攻中打得艱難是關鍵。

當被問到這個問題時，Jokic說自己並不知道答案，因為他從來不會去考慮助攻或其他數據，就只是專注在場上。而他的隊友Jamal Murray則直言兩者沒有關聯性，「我們就是輸在防守和紀律性上。就像我說的，必須要發揮更平均，不能只有第二節或第三節末段打得好，而是要整場全力以赴，避免太多起伏，團結一心打出強度和拼勁。今天，我們沒能做到。」

一名記者賽後問Spoelstra，是否想限制Jokic讓他只能扮演得分手(Scorer)、或是傳球者(Passer)的角色，對此前者認為這種說法很荒謬，明顯是不懂球的人才說得出來（That's the untrained eye that says something like that.）。

「這傢伙是個不可思議的球員，他曾經在2個賽季中成為這個星球上最好的球員。你不能只是說『讓他去得分』，籃球不是這樣打的。他們有很多不同的進攻方式，會讓你必須做出妥協。」Spoelstra這樣說道。

他也進一步表示，熱火就是專注於他們在比賽中所要達成的事，並努力用艱難的方式做做到這一點，「他（Jokic）要求我們必須做到這些，他絕對得到了我們的充分尊重。」

不過今晚Murray直到第四節尾聲必須要站出來時，才真正進入到比賽，Kentavious Caldwell-Pope和Michael Porter Jr.等主力射手從沒找到節奏，Bruce Brown和Aaron Gordon也沒能延續上一場的體型壓制。當Jokic以這種方式得分時，代表這支球隊確實陷入了困境。

在G3，金塊要重新將體系運轉起來，而就如同金塊總教練Michael Malone所說的，破解對方區域聯防最好的方式其實是防守，如果能阻止對手得分並保護籃板，那熱火會很難重新在陣穩陣腳的情況下，擺出完整的聯防。但在今天的比賽中——特別是第四節，他們沒能做到。

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