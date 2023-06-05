微軟將淘汰Windows 10！「這國家」還在用Windows XP：逾70%死守
為了推動Windows 11，微軟已宣布在2025年全面淘汰Windows 10，停止支援安全性更新，並積極優化Windows 11，希望吸引更多用戶升級。然而根據調查網站顯示，Windows 10的市佔率反而逆勢增加，更有趣的是，還有國家超過7成市佔率死守著Windows XP。
記者黃韻文/綜合報導
根據Statcounter電腦系統市佔調查顯示，從2023年5月來看，全球最多人使用的作業系統還是Windows 10，佔比高達71.91%，甚至比前一個月正成長，而Windows 11全球佔比在4月創新高佔23.11%後，5月則小幅下滑至22.95%。其次則是Windows 7排第3名，而吊車尾則是Windows XP，只剩0.32%。
但微軟作業系統市佔到了這國家卻大翻轉，根據StatCounter數據顯示，亞美尼亞（Armenia）在2023年5月份，當地高達70.87%還在使用Windows XP，且遙遙領先排第2名的Windows 10（23.03%），第3名才是Windows 11，只佔4.36%。
資深網站工程師王景弘（TonyQ）表示，作業系統不是只有民用，有些工具機（kiosk）也可能載入使用，像是各種終端設備等。對此令人匪夷所思的數據，他則提出4個可能因素：
1、盜版影響，Windows XP防盜機制較不嚴謹。
2、可能有大型資訊基礎建設倚賴Windows XP，且一直沒被換掉。
3、Windows XP在當地短時間內大比例異動（3月53%升至5月71%），不太像個別市場行為，比較像是大型專案集體產生變化。
對於亞美尼亞（Armenia）當地高達7成使用Windows XP，王景弘告訴《NOWnews今日新聞》記者第4個可能性：「說真的，我個人更懷疑是統計誤差。」Windows XP零售版在2001年10月25日上市，距今已快22年，早已被微軟淘汰，不過在許多用戶心中，Windows XP還是最經典的代表。