南韓女實況主淡水騎單車！機車男尾隨「伸手碰裙擺」 離譜過程曝
隨著各國國境解封，許多人紛紛出國旅遊，除了南韓知名實況主企鵝妹進行徒步環台之旅外，也有其他實況主來台觀光。不過一位女實況主ohsevely（오세블리）日前在淡水騎腳踏車時，遇到一名男子騎機車尾隨，甚至還在中途伸手碰觸ohsevely的大腿，畫面全被直播鏡頭捕捉下來，引發台、韓兩方網路論壇熱議。
記者潘毅/綜合報導
南韓女實況主ohsevely（오세블리）在afreecatv平台進行直播，日前她也來台灣旅遊觀光，第三天時她前往淡水河岸，租了腳踏車，沿著單車道欣賞美景，卻沒想到途中遇到一位騎乘紅色機車的男子，進入單車道，沿路不斷前後跟隨。
而在途中，紅車男子一度突然與ohsevely保持併行，隨後把左手伸向ohsevely的大腿，後者則驚慌表示「Don't touch me」，讓許多在看直播的韓國網友都看傻了眼。
事後ohsevely冷靜下來，也推測男子伸手可能是想把她的裙襬壓低，但這一行為還是讓她感到相當害怕。直播影片也在韓國引發熱議，更有部分媒體已經進行報導。台灣鄉民也在論壇PTT上直呼「未經他人允許就碰觸人家腿部，很不合理吧」、「這動作有些離譜」。
※【NOWnews 今日新聞
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