NBA總冠軍賽分析／金塊從來沒有好的防守　但想奪冠得從現在開始

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熱火在比賽中快速切換聯防或盯人策略 金塊射手沒找到出手節奏
在西區前三輪打完，金塊看起來像是一支在進攻端無懈可擊的球隊，他們擊垮了防守出類拔萃的湖人，痛擊了跳投能力超群的太陽，讓他們看起來似乎無法被挑戰。但熱火完美的打碎了這種理想的假象，他們將Jokic孤立在一個島上，讓他最美好的天賦無從發揮，這需要強大的執行力才能做到，但邁阿密人證明他們在今晚是那支球隊。
經典的金塊比賽：快速流暢的導球、場上5人在每回合中都充分觸球，Jokic得到25分15籃板10助攻，Murray攻下25-30分、傳出7-8次助攻，射手們投進12-15顆三分球，各自收工回家。
在他們做自己時，這支球隊的進攻是真的無法被限制的。但熱火在這場比賽防守執行上的巧妙之處就在於他們沒有讓金塊進入到那種狀態。Erik Spoelstra又一次完成了大師級的比賽調度，他時機巧妙的切換聯防和盯人防守，讓金塊球員整場都沒抓到比賽節奏。
熱火今晚對Jokic防守最激烈的時候，是在其準備要球之時，一定會給予他很強的身體對抗。而一旦他接到球，熱火的聯防會收縮在罰球線上將其孤立，盡量去干擾他、但同時絕不過度協防。
Jokic明白他自己必須要去攻堅，那是當下的最優解，所以他拿到了41分。但熱火也得到了想要的——只讓他傳出4次助攻。而當金塊的其他球員沒有足夠的觸球時，他們這場比賽沒有找到進攻感覺，Jamal Murray被Jimmy Butler整場貼防，沒有什麼太好的機會，兩人實踐上兌子掉了。
熱火這一場外線35投17中，金塊則是28投11中，比賽以微小的差距分出勝負。
攻防是一個整體 要破熱火區域聯防就要先守下對方的進攻
在G3，金塊必須要重新將體系運轉起來，而就如同金塊總教練Michael Malone所說的，破解對方區域聯防最好的方式其實是防守，如果能阻止對手得分並保護籃板，那熱火會很難重新在陣穩陣腳的情況下，擺出完整的聯防。
所以在季後賽中金塊賽後記者會上最常說的就是「努力」和「節奏」，無論如何挑戰一支季後賽球隊的團隊防守都是困難的，所以你需要更多籃板和更多爭搶、製造對手更多失誤，去讓自己完成轉換，就像他們在第二節做到的那樣。
但如何完成防守，對於金塊來說一直是個大哉問。他們一直以來是靠著火力強大的進攻去影響自己並非全面的防守能力。
Stephen Curry和金州勇士隊的成功，說明在如今的聯盟中，你的球星不需要是一名出色的防守球員也有奪冠的可能。可是他至少必須是一名肯努力防守的球員，Curry在職業生涯後期的防守已經是水平線以上了，非常壯碩、而且總是努力移動。
但今天在第四節，Murray開賽被Duncan Robinson在自己頭上連續刷分，先是輕易的被騙起、讓對手命中空檔三分，然後是被一步過上籃，並在之後導致了那回合丟了5分，熱火打了一波15:2的高潮，完全逆轉比賽勢頭。
如果你最好的兩個球員做不好防守 那整個團隊要如何去防守？
整個季後賽，外界都在關注金塊沒有菁英級的防守和出色的護框者能否取得成功，因為按照歷史經驗，沒有多少球隊能夠夠在這樣的模型下通過考驗。前三輪他們一一打臉了質疑者。
但或許，這讓他們放鬆了警惕，Jokic這兩場讓Bam Adebayo投成了Chris Bosh，Murray沒有守住Gabe Vincent、Robinson或其他任何對位者。這也連帶影響了球隊的進攻，這兩場比賽他們團隊命中率都在5成以上，但最終得分都沒有破110分，而在西區決賽對湖人，他們的進攻效率高達124.3。
熱火壓低了節奏，因為只要不斷進球，他們的防守球員就可以回到半場，然後組織好防線，讓金塊打得更艱難。
金塊今天在各項進攻數據依然維持著高水準，團隊投籃命中率52%，三分球命中率39.3%，快攻得分18:5，禁區得分48:34，罰球數22:20，也因此這場失利的警鐘才敲得更為響亮。
金塊有成為冠軍球隊的潛質，但他們還不是冠軍球隊，冠軍球隊中最好的兩名球員總是願意去做好防守，攻防在籃球比賽中永遠是不可分割的整體，而Murray和Jokic必須意識到這一點，他們才能在邁阿密拿回系列賽主導權。
就如系列賽前無數球評所分析的，以金塊的陣容來看，聯防很難對他們起作用。但前提時他們必須要執行好每一個回合，並且始終如一的在攻防兩端努力打球。在進攻端他們已經展示過他們的反彈能力；在防守端我們將在下一場看到他們對於冠軍有多渴望。
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