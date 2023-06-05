法拉利姐飛中國嗨喊「有土豪買店面給我」！宣布暗黑食物重現江湖
網紅「法拉利姐」張婷婷，因2012年將價值千萬台幣的法拉利違停，事後怒飆「我是美女耶！」意外進軍演藝圈，還以一首洗腦歌「婷婷不累」風靡台灣網路，不過，法拉利姐近年來不管是投資餐飲，還是轉戰直播圈都沒有起色，生活有些困苦，沒想到昨（4）日法拉利姐竟宣布，她將進軍中國廈門，而且還有土豪願意買下店面給她經營餐廳，引發網路討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
法拉利姐4日在臉書粉專寫下：「今天跟經紀人終於來到廈門，跟大陸經紀公司合作談的非常愉快！」怎料，法拉利姐在當地遇到一位福建土豪，願意買下一間店面讓她經營餐飲，而且位置還是在廈門地區中最繁榮的中山路步行街，讓她開心直呼：「黑鮑魚香腸堡即將重現廈門，啾咪！」
據了解，法拉利姐2017年在台灣開設餐車，卻因為衛生問題多次被檢舉，最後只能無奈收攤，2018年轉戰中國手搖飲也是慘賠作收，歷經兩次的生意失敗後，也讓她的戶頭從300萬花到只剩下50萬，近幾年則靠著臉書直播以及網友的斗內維生。
如今，法拉利姐又宣布在中國餐飲界重新出發，也讓網友們充滿擔心與困惑，「要確定捏 ！ 不要又是路邊攤捏」、「支持！但味道要再調整一下，可能可以從醬料方面著手，因為真的不好吃」、「不是！黑鮑魚香腸堡已經失敗幾次？」