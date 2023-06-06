麥當勞大薯「買一送一」回歸？5折吃法被挖出：單包38元超爽
麥當勞最經典的就是獨特風味的「薯條」，別家都複製不來的味道，讓麥當勞成為速食界龍頭。然而過去麥當勞在午夜10點過後，只要到門市購買大包薯條就能享有買一送一的優惠，但現在優惠早已取消，讓薯條控不能「花小小的錢，吃大量的薯條」！不過近日，有網友意外發現隱藏優惠，表示只要到屈臣氏購物，竟然就能獲得麥當勞大薯買一送一的優惠券，貼文釣出不少薯條控超嗨！
記者張嘉哲/綜合報導
專吃美食的「書維帶你吃」在Tik Tok貼文指出「注意身邊喜歡吃麥當勞薯條跟愛逛屈臣氏的朋友！我現在有很多大薯買一送一的券」只見影片中，他到屈臣氏購買一包10元的濕紙巾，結帳之後就獲得一張「麥當勞大薯買一送一」的優惠券！等同花費65元就能吃到兩包大薯！平均一包只要37.5元。貼文曝光後讓不少人表示「我怎不知道有這好康！」、「有這種事！衝了！」、「明天開逛屈臣氏！感謝分享」。
而原來，這是「麥當勞X屈臣氏」所推出的好康優惠，即日起到6月28日期間，只要在屈臣氏實體門市消費就送麥當勞大薯買一送一券1張，而優惠券僅限台灣麥當勞餐廳內用、外帶和得來速使用，不得使用於歡樂送服務，而優惠券的兌換日期則是到7月4日！
而雖然優惠券不能使用在歡樂送，但是如果使用歡樂送訂餐的話，即日起到6月13日前，結帳時輸入優惠碼「CHEESE」，即可享「6塊麥克鷄塊」、「薯餅」、「酥嫩鷄翅」、「經典美式(冰/熱)」買一送一的好康，也是非常划算的！