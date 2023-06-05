查緝海上走私生力軍！台船承造關務署海雄號巡緝艇交船

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台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，海雄號巡緝艇是財政部關務署推動海關巡緝艇汰舊換新計畫，委託該公司建造的4艘100噸級巡緝艇中的最後1艘，也是關務署相隔近20年才又再新造的巡緝艇。
鄭文隆說，海雄號巡緝艇是於111年2月開工，同年6月安放龍骨，11月命名下水，交船後將交付予關務署高雄關，執行海上查緝業務。
鄭文隆並說，海雄號巡緝艇船型設計，為下鋼上鋁之結構，輕量化船舶又兼具船舶結構強度，全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節，蒲氏風力3級以下(含)時船速可達30節，人員配置30員，相較過去100噸巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。
行政院院長陳建仁指出，海關扼守國境大門，主要掌管進出口貨物通關、稅費稽徵及邊境管制，並肩負查緝走私任務，而高雄關所轄水域廣闊，自嘉義縣以南至台東等縣市、澎湖列島及金門地區，沿途包含安平港、興達工業港、高雄港、小琉球、綠島、澎湖等，其中大小漁港星羅棋布、溪流河川出口遍布，而高雄港內商船、漁船、工作船等各式船舶雜處，走私偷渡熱點眾多管制不易，海關新造100噸級巡緝艇，具有高度耐浪性，搭配夜視系統，並設有無人機垂直起降空間可操作無人機共同執行海上查緝業務，將大幅提高巡緝範圍、增加查緝效能。
鄭文隆並指出，海雄號巡緝艇交船後，有2年保固保養工作，台船公司身為建造母廠，為有效執行交船後相關保固或保養責任，目前已建立保固保養平台，並在北、中、南、東部擴增維修保養能量，為國內各公務機關艦艇做好造修合一準備。
鄭文隆進一步指出，該公司將配合各型公務船艦之建造需求，提供後續的維修服務，整合現有企業管理資訊系統，以確保國艦國造的優良品質與全壽期服務，期讓性能卓越之新型巡緝艇盡早投入執行外海監控勤務，查緝海上走私等不法活動，對海上違法行為發揮阻嚇、達到查緝功能，發揮邊境守護者角色，確保國課及維護民眾生命財產安全，以不負國人殷切的期望。