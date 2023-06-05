《淨化論》重現歷史驚悚萬湖會議 納粹德國送1100萬猶太人入地獄
為喚醒世人對81年前影響歷史重大的「萬湖會議」記憶，德國製片廠聯合製作驚悚電影《淨化論》。本片由15名舉止優雅、穿著帥氣的男士，陸續進入位於柏林萬湖區的一棟豪華別墅展開，他們全都是納粹德國的高階菁英，喝著咖啡、輕鬆聊天，便將全歐洲1100萬名猶太人送進地獄。德國總統史坦麥爾看完都掛保證是「最精確的版本」，並稱讚是場成功的演出。
記者黃雅琪/綜合報導
《淨化論》連霸德國電影3週口碑榜首，除敘事冷冽驚悚被奉為「神片」，更勇奪包括德國古恩特榮巴赫電影獎、西班牙巴塞隆納聖喬治電影節、奧地利羅米獎、歐洲歐羅巴獎，以及德國公民媒體獎等5座「最佳影片」大獎。
由德國名導馬蒂格諾勒克執導的《淨化論》，是影史第三度改編「萬湖會議」的電影，該片劇本基於當年「上級突擊大隊長」阿道夫艾希曼不慎遺留的關鍵史料「萬湖會議機密紀要」所改編。參與拍攝演員均為德語影壇一時之選，其中飾演國安部長海德里希的奧地利男星菲利普霍賀麥爾，優雅迷人、不怒而威，榮登奧地利羅米獎影帝寶座。
《淨化論》全片都在柏林拍攝，有些關鍵戲更直接在「萬湖會議」別墅原址（大屠殺紀念館）實景拍攝，劇情核心則鎖定該場90分鐘的會議，並嚴格要求全體演員的演出默契，才完成這部極其特殊的電影。
片中與會的15名納粹高官無一不是精英，其中2/3來自法律界，擁有博士頭銜更達8人；他們本該以自己的學識與邏輯思維，捍衛法律公正、社會正義，卻不論是非成了納粹幫凶，他們熱烈討論主動獻計、獻策，想盡辦法把殺人做得「漂亮」，討論過程令人不寒而慄。《淨化論》將於端午連假6月21日在台上映。