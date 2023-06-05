重啟核電？蔡英文：中共攻台下、非常極端的方案之一

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在今日環保團體與蔡英文座談後，台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，今年總統府接見的陣仗非常的大，部長、委員會主委都到了，蔡英文還稱「恐有逾越憲政」，但她事前有得到行政院長的支持。所以，政院的秘書長、發言人都有出席。蔡英文還是希望明年卸任前能跟環保團體見面。
對於核能再啟議題，環保聯盟創會會長施信民說，總統表示非核家園的政策沒有改變，有關停機之緊急備用，是在非常時期所做的一個考量，而不是改變非核家園政策。非常時期要做萬全的考慮的可能其中的一個選項。
何宗勳也說，賴清德談話後，蔡英文有去問賴副瞭解整個談話過程。何也轉述蔡英文說法，「作為國家元首，一旦面臨國家非常危急的情況，包括中共可能有各種攻台或突發狀況，不是人可以預期的。這個時候，國家要有非常完備的準備，各種可能的方案通通要想到。那核電是非常非常極端之下，可能的方案之一。那只是可能的方案，並沒有說她要去做這個事情」。
蔡英文還強調，國家要朝向非核家園方向，甚至要在她任內把核四廠看怎麼樣轉型。核廢料問題牽涉到法律，她也會去努力。
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