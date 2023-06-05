移動式冷氣值得買了？被嫌太廢好幾年　眾吹過揭「最新評價」

快訊／南韓女實況主遭性騷！警方抓到人了　尾隨「機車男」認罪

▲ohsevely在八里被一位騎著紅色機車的男子碰觸，有性騷擾之嫌，警方也根據影片展開追查。（圖／afreecatv）
▲ohsevely在八里被一位騎著紅色機車的男子碰觸，有性騷擾之嫌，警方也根據影片展開追查。（圖／afreecatv）

記者潘毅/綜合報導

南韓女實況主ohsevely（오세블리）日前來台觀光，6月2日當天前往八里地區直播，沒想到在騎乘單車時，遭到一位騎乘紅色機車尾隨，甚至還出手碰觸她的腿部，畫面遭韓國媒體報導。對此，蘆洲警方也循線逮捕29歲陳姓男子，他到案後也認罪。

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▲警方也在查閱路線上監視器後鎖定嫌犯身分，2小時內查緝到29歲陳姓男子，陳男到場後，則對性騷事件坦承不諱。（圖／翻攝畫面）
▲警方也在查閱路線上監視器後鎖定嫌犯身分，2小時內查緝到29歲陳姓男子，陳男到場後，則對性騷事件坦承不諱。（圖／翻攝畫面）
南韓女實況主ohsevely（오세블리）在afreecatv平台進行直播，日前她也來到台灣旅遊觀光，第三天行程前往淡水以及八里地區，當天ohsevely租了腳踏車，沿著單車道欣賞美景，卻沒想到途中遇到一位騎乘紅色機車的男子，進入單車道，沿路不斷前後跟隨。

▲南韓直播主ohsevely在淡水遇到疑似性騷擾的事件。（圖／afreecatv）
▲南韓直播主ohsevely在淡水遇到男子動手進行性騷擾。（圖／afreecatv）
後來這名紅車男子一度突然與ohsevely保持併行，隨後把左手伸向她的大腿，後者則驚慌表示「Don't touch」，讓許多在看直播的韓國網友都直呼傻眼，後續片段更在韓國論壇瘋傳，韓國部份媒體也進行報導。

▲南韓女實況主ohsevely在八里自行車道遭29歲陳姓男子尾隨，中途更被後者出手碰觸性騷。（圖／翻攝畫面）
▲南韓女實況主ohsevely在八里自行車道遭29歲陳姓男子尾隨，中途更被後者出手碰觸性騷。（圖／翻攝畫面）
警方根據影片內容，表示本起事件發生於6月2日下午5時，在新北市八里區龍米路自行車道的性騷擾事件，當下警方未接獲報案，消息經媒體露出後隨即展開追查。警方也在查閱路線上監視器後鎖定嫌犯身分，2小時內查緝到29歲陳姓男子，並請他到案說明，而陳男到場後，則對性騷事件坦承不諱。據悉，陳男的機車上雖貼有義消貼紙，但其本身其實從事殯葬業，藉此出入一些現場獲得業績。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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