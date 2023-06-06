志明牛肉麵老闆道歉了！承認「抹布水煮麵」　即日起暫時歇業

除濕機用錯好幾年？開機「少1動作」根本浪費電：台電認證過

▲台灣氣候潮濕，再加上近期受到梅雨季鋒面之影響，迎來陰雨綿綿的時日，許多人都開啟除濕機來使用。（圖／記者張嘉哲攝）
▲台灣氣候潮濕，再加上近期受到梅雨季鋒面之影響，迎來陰雨綿綿的時日，許多人都開啟除濕機來使用。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近天氣受到鋒面的影響，經常有豪大雨降下，週五梅雨季第五波鋒面接近，到時候「劇烈天氣」也將影響多個區域，而每到下雨時，房間內總是濕氣非常重，這時候不少人都會打開除濕機，希望空間內可以有個舒適的濕度。對此，就有網友討論「大家開除濕機的時候會開窗戶嗎？」貼文引起廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「最近下雨下了一整天，房間都非常潮濕，衣服也都晾不乾，於是就開啟除濕機來用，不過因為門窗都關起來，室內都不通風，如果把窗戶打開是不是除濕效果非常不好？想問大家這種天氣都怎麼使用除濕機？」

▲網友分享自己使用除濕機時都會關窗，但又覺得非常悶熱，好奇大家怎麼使用。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友分享自己使用除濕機時都會關窗，但又覺得非常悶熱，好奇大家怎麼使用。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，不少網友紛紛回應「開窗戶就是做白工啊，一定要關窗」、「會熱就開冷氣搭配，如果遇到下雨天還開窗除濕，根本浪費電」、「單開絕對要關窗，不過這種天氣我是直接開冷氣除濕」、「冷氣跟除濕機兩個一起開+1，基本上一定不開窗戶的」、「好像真的很多人都用錯除濕機耶....我看一堆人邊除濕都打開窗戶」、「會熱就開冷氣順便除，窗是一定關的，尤其外面又下雨的話」。

而事實上，台電粉絲專頁過去就曾經分享過除濕機的使用知識，表示「使用除濕機目的就是為降低室內濕度，而若使用當下沒有關閉門窗恐會引入更多濕氣，尤其早晚濕度最高，若覺得家中悶熱，建議於氣溫較高、空氣較為乾爽的中午開窗透風」。

除此之外，台電也建議，除濕機的運作方式為讓空氣流通，因此放在室內中間能達到最好的效果，若怕因影響到動線而選擇放於牆角，記得機身至少要遠離牆面約30公分以上，這樣才不會阻礙進氣口；而使用除濕機時，如果可以搭配循環扇，空氣可以更快速流通，室內濕度也會快速下降喔！

▲除濕機使用效率提高的方法！可以搭配循環扇來使用，空氣加速流通就能讓濕度快速下降喔！（圖/台電粉絲專頁）
▲除濕機使用效率提高的方法！可以搭配循環扇來使用，加速空氣流通就能讓濕度快速下降喔！（圖／台電粉絲專頁）

大雨「衣服曬不乾」超煩？譚敦慈2招救援　除濕機正確用法曝光

豪雨特報「除濕機工作時間到」！台電曝使用2撇步：省電又高效

移動式冷氣值得買了？被嫌太廢好幾年　眾吹過揭「最新評價」

冷氣怎麼吹才內行？遙控器「每晚按它」省電賺翻　日本人1招涼慘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀