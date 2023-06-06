除濕機用錯好幾年？開機「少1動作」根本浪費電：台電認證過
最近天氣受到鋒面的影響，經常有豪大雨降下，週五梅雨季第五波鋒面接近，到時候「劇烈天氣」也將影響多個區域，而每到下雨時，房間內總是濕氣非常重，這時候不少人都會打開除濕機，希望空間內可以有個舒適的濕度。對此，就有網友討論「大家開除濕機的時候會開窗戶嗎？」貼文引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「最近下雨下了一整天，房間都非常潮濕，衣服也都晾不乾，於是就開啟除濕機來用，不過因為門窗都關起來，室內都不通風，如果把窗戶打開是不是除濕效果非常不好？想問大家這種天氣都怎麼使用除濕機？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「開窗戶就是做白工啊，一定要關窗」、「會熱就開冷氣搭配，如果遇到下雨天還開窗除濕，根本浪費電」、「單開絕對要關窗，不過這種天氣我是直接開冷氣除濕」、「冷氣跟除濕機兩個一起開+1，基本上一定不開窗戶的」、「好像真的很多人都用錯除濕機耶....我看一堆人邊除濕都打開窗戶」、「會熱就開冷氣順便除，窗是一定關的，尤其外面又下雨的話」。
而事實上，台電粉絲專頁過去就曾經分享過除濕機的使用知識，表示「使用除濕機目的就是為降低室內濕度，而若使用當下沒有關閉門窗恐會引入更多濕氣，尤其早晚濕度最高，若覺得家中悶熱，建議於氣溫較高、空氣較為乾爽的中午開窗透風」。
除此之外，台電也建議，除濕機的運作方式為讓空氣流通，因此放在室內中間能達到最好的效果，若怕因影響到動線而選擇放於牆角，記得機身至少要遠離牆面約30公分以上，這樣才不會阻礙進氣口；而使用除濕機時，如果可以搭配循環扇，空氣可以更快速流通，室內濕度也會快速下降喔！