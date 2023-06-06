夏天一堆蟑螂超煩！內行靠「2款殺蟑藥」解救人生：小強剋星
蟑螂是許多人心中最無法克服的恐懼！最近夏天來襲，高溫的環境加上潮濕，非常有利於蟑螂生長活動，大家是否有發現家中最近突然冒出幾隻蟑螂了呢？根據日本從事害蟲研究的專家曾說「當你看到一隻蟑螂，代表至少潛伏數十到數百隻蟑螂在你家中」，這還不令人聞風喪膽嗎？而就有網友為了蟑螂困擾，討論大家推薦哪牌的殺蟑藥，沒想到引起廣大迴響，2大品牌一舉奪得網友芳心。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「最近不知道是不是天氣熱，蟑螂會從廚房排水孔爬出來，平常小蟑螂我還可以應付，這幾天出現好幾隻大隻的，還跑進房間快崩潰，急需入手蟑螂藥請大家給我建議，而且家裡有半獸人，想快點解除危機，不想哪天看到小孩在玩蟲蟲的慘案啦！」
貼文一出，不少網友紛紛推薦「一點絕」，「我們公司原本超多蟑螂，後來自掏腰包買一點絕直接看不到了」、「一點絕一生推....真的超好用」、「一點絕用了真的看不到蟑螂，點在小孩碰不到的地方就好」、「本來也是半信半疑，用了一點絕之後....小強真的再會了」、「一生只推一點絕了，真心不騙」、「一點絕真的解救我的人生」、「一點絕真的好用，比較貴一點，可是蠻有感」、「一點絕用不完還可以拯救朋友！一定要買」。
另外，則是也有許多人推薦「易克捷」，「易克捷的蟑螂跟螞蟻的都買過，覺得有用」、「我都用易克捷，便宜好用」、「易克捷我覺得就很好用了，比一點絕便宜」、「用過易克捷效果是全部用過最好」、「反正只推薦易克捷跟一點絕，看自己家中適合哪種，真的很有效」。
而如果不買殺蟑藥的話，日前家事達人陳映如也使用「啤酒殺蟑法」，將裝有黑啤酒的「陷阱玻璃瓶」，放在家中洗衣間並靠牆斜放，一晚過後驗收成果，在瓶中發現2隻小蟑螂！在這夏天蟑螂大量神出鬼沒的季節，不想辦法剋他們！恐怕三不五時受到驚嚇的就是自己了！