遭控違反證券法！幣安、趙長鵬被SEC起訴　比特幣、幣安幣大跳水

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美國證交會主席詹斯勒（Gary Gensler）在聲明中表示，「他們試圖將自己置身事外，以規避美國證券法，以便他們可以將高凈值的美國客戶留在他們的平台上。」並在聲明中向大眾呼籲，不要把自己的血汗錢投資在這個非法平台。
消息出爐後，比特幣受到影響重挫近6%至25641美元，觸及近三個月最低；幣安自家的加密貨幣幣安幣（BNB）下跌超過5%。依市值計算，幣安幣為世界第四大加密貨幣。
在外媒報導相關消息後，幣安在6月6日進行回應，表示對美國證交會這一行動感到失望，稱「從一開始，我們就積極配合美國證券交易委員會的調查，努力回答他們的問題，解決他們的顧慮」，指出近來與美國證交會進行廣泛討論，以達成談判方案，但「儘管我們做出了努力，美國證交會在今天的行動中放棄了這些，而選擇了單方面行動並提起訴訟。我們對這種選擇感到心灰意冷。」
幣安在聲明中表示，「我們打算大力捍衛我們的平台」，「由於幣安不是美國交易所，美國證管會的行動所及有限」，並強調「在幣安和包括幣安美國在內的幣安關聯平台，所有用戶的資產都安全且獲得保障。」
美國證交會在過去幾個月中一直在調查幣安是否在2017年該交易所起步時非法出售。不過這並非趙長鵬第一次遭美國監管機構控告。今年 3 月底，美國商品期貨交易委員會（CFTC）控告趙長鵬，指控該公司違反聯邦法律故意在美國提供未註冊的加密貨幣衍生產品。
46歲的趙長鵬出生在中國，孩童時期移民加拿大取得加拿大公民身分；在公開場合，趙長鵬一再否認幣安是一家中國公司，並在去年表示，僅有少數的客服人員2018年底還留在中國。