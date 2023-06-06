飛澳門2天1夜6888！住新濠影滙玩水上樂園 8字形摩天輪票買1送1
▲澳門新濠影滙4月開幕全天候水上樂園，可樂旅遊推出2天1夜入住新濠影滙、機加酒自由行最低6888元！還有8字形摩天輪門票買一送一優惠。（圖／澳門旅遊局提供）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-06-06 10:25:58
今年4月全新開幕的澳門「新濠影滙」全天候水上樂園，是可一次享受酒店、劇院、購物商場、水上樂園的娛樂渡假村，可樂旅遊攜手新濠影滙，推出高雄/桃園兩地出發的自由行2至4日產品，入住新濠影滙充滿電影元素的明星滙、或頂尖尊榮的巨星滙房型，飛澳門2天1夜、機加酒最低只要6888元！還有澳門最大水上樂園門票、8字形摩天輪門票「買一送一」優惠。
新濠影滙酒店還結合電影主題，打造「明星滙」及「巨星滙」兩棟大樓，共提供1600間客房、套房。今年再開幕澳門最大「室內水上樂園」，結合原有的室外區域，佔地高達2.6萬平方公尺，擁有澳門唯一的「室內衝浪模擬器」，可以體驗衝浪快感，還有7個滑水道設施、2座造浪池；樂園並以「太空」為主題，推出16項刺激狂熱的遊樂設施，包含星洞漩渦、天際星空池、星空激流之旅、天崖海角等，預料將成為最新親子消暑去處。 ▲暑假造訪新濠影滙的「火星造浪池」很消暑。（圖／新濠影滙提供） 可樂旅遊針對新濠影滙祭出一系列票券優惠，除了有水上樂園、8字形摩天輪「買一送一」，還有滿紛樂園1日暢玩門票、VR傳奇英雄科技城2小時無限暢玩券等。並推出高雄/桃園兩地出發的自由行2至4日產品，入住新濠影滙充滿電影元素的明星滙、或頂尖尊榮的巨星滙房型，飛澳門2天1夜、機加酒自由行最低只要6888元。 ▲新濠影滙為澳門最大水上樂園。（圖／新濠影滙提供） ▲新濠影滙「巨星滙」巨星尊貴套房。（圖／新濠影滙提供） 6月可樂旅遊還有限定訂房優惠，訂購新濠影滙酒店「明星滙」房型，連住2晚可贈送「8字形摩天輪券」2張，3晚加碼再送「水上樂園」門票；7至9月暑假期間，則有連住2晚贈「印簿玩隨手翻相本」活動。7月綜藝館將迎接郭富城全新個人演唱會，「舞林」主題搭配虛實交錯的燈光特效，也可搶購從E區到VVIP區的限量席。 ▲「明星滙」以明星經典打造尊尚觀客房。（圖／新濠影滙提供） 另外，暑假不用出國也能感受迪士尼100週年歡樂氣氛，「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」6月攜手樂高，把迪士尼系列積木搬上車，即日起至8月31日，可在車上看到5款LEGO Disney 100週年系列商品，集結《天外奇蹟》、《美女與野獸》、《海洋奇緣》、《海底總動員》、《風中奇緣》等經典動畫電影，及經典角色遊行花車與13位公主的冒險樹屋。7月2日前還能在列車上享受樂高積木拼砌樂趣，完成指定打卡任務還可獲得「限量樂高贈禮」。 ▲現在入住新濠影滙還可以玩剛開幕的「室內水上樂園」。（圖／新濠影滙提供） 「環島之星夢想號」早鳥優惠，於9月30日前預訂出發日30天前的套裝行程，除了自由行、自駕遊，還可搭配可搭配台東熱氣球嘉年華、花蓮賞鯨豚、小琉球跳島之旅等主題行程，輸入指定折扣碼可享單筆滿5千折5百、滿2萬最高折1千5百元優惠；列車套票6月出發限定，6人以上同行每人可享88折優惠，折後最低每人只要607元起。 ▲7月2日前於「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」上，還可參加「樂高創意拼拼樂」體驗活動。（圖／易遊網提供） ▲「環島之星夢想號」與樂高合作，於車上展示LEGO Disney 100週年系列商品。（圖／易遊網提供） ▲近距離欣賞女孩們最愛的三合一魔法城堡。（圖／易遊網提供）