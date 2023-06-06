暑假飛首爾每人2.1萬！九州兒童最高折1萬　套票「買1送1」

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新加坡則擁有多元種族與文化，街道上隨處可見中文標示，甚至「講台語嘛欸通」，今年也新增不少親子旅遊景點，例如5月全新開放的「飛禽公園」飼育超過400種鳥類，是亞洲最大的鳥類樂園；有吃又有得玩的「冰淇淋博物館」，除了可以了解冰淇淋的歷史與文化，還有各種口味的冰淇淋吃到飽，推薦「新加坡雙樂園5日遊」每人3萬9900元起，兒童最高可另折扣8千元。
日本則向來是台灣旅客的最愛，東京、大阪之外，針對九州的「親子暑假九州5日遊」，走訪豪斯登堡、佐賀熱氣球博物館、長崎企鵝水族館，還可吃到長崎蛋糕，以及到一蘭拉麵發源地等，每人3萬8900元起，兒童享最高折1萬元。歐洲部分，義大利則是今年熱門旅遊目的地，無論是羅馬競技場、佛羅倫斯聖母百花大教堂及水都威尼斯等，都能一窺文藝復興時期的華麗古典美學，「特選義大利10日」每人7萬6900元起。
雄獅此次還推出套票買一送一優惠，購買「泰國-芭達雅Fun Pass|水上樂園熱門,景點12合1套票」，售價1900元起，享買一送一。「日本-沖繩 Fun Pass| 美麗海門票,景點美食購物6合1套票| 成人」，售價1210元，同樣買一送一。
至澳門也是個好選擇，結合酒店、劇院、購物商場、水上樂園的世界級娛樂渡假村「新濠影滙」，今年4月全新開幕全天候水上樂園，成為澳門最大的水上玩樂天堂，家庭旅遊、親子共歡非常合適。可樂旅遊推出澳門自由行商品，入住新濠影滙酒店，2天1夜最低6888元（未稅）起；還有水上樂園、8字形摩天輪門票買一送一優惠，及亞洲巨星演唱會門票，限時限量。