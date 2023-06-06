專訪／保險天后從小被叫「阿肥」　瘦身成功60歲後瘋狂愛上芭蕾

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3年前李佳蓉愛上跳芭蕾，參加了銀髮芭蕾課程，即便自認是個「笨天鵝」，也沒有音感，但她依然很享受，也鼓勵大家多運動，因疫情中斷的課程，最近也打算重拾最愛的芭蕾。
小時被叫「阿肥」 李佳蓉靠「他們」才減肥成功
別看現在的李佳蓉身材苗條、充滿活力，她透露自己小時候被叫「阿肥」，即便大學曾經瘦過，但工作後就一直胖下去，人生最巔峰體重達82公斤，不僅影響健康，也影響業務伙伴的體重管理。她回憶：「那時整個團隊胖子特別多。」仔細探究原因才發現「因為你不在乎 ，他們也就不在乎 」，讓李佳蓉驚覺這會影響大家的圓滿人生，所以她誓言要帶頭減肥，動機也因此出現。
李佳蓉說，其實她減肥很多次，減肥動機不在乎要健康要漂亮，但都沒有用，直到「立他為先」，為了夥伴開始減肥，終於在45歲減肥成功，她甚至把保險邏輯也運用上，訂定目標、策略及戰術。
減肥方法最普遍就是「少吃多運動」，可是過去李佳蓉這麼做卻沒用，她發現是動機出了問題，因為吃對她來說是犒賞及放鬆，不吃就覺得自己很可憐，「後來我轉念將吃飯當成維生工具，旅行、聽音樂會才是犒賞，也就沒有吃太多的問題。」
再來，她決定「少吃不運動」，不吃有形的肉，就是喝雞湯、魚湯維持基本所需蛋白質，但不吃剩下的肉。減肥過程也曾碰到撞牆期，前半年餓到很難受時，李佳蓉就躲進廁所發完脾氣再出來，熬過半年之後，每個月掉1公斤，直到56公斤停止，至今李佳蓉一直維持在56公斤上下。不過，採訪後來她笑稱：「今年胖了4公斤，還是試穿禮服時發現竟然套不上去，所以又開始飲食控制。」
自認是笨天鵝 年近70仍瘋狂愛上跳芭蕾
除了減重成功，年近70的李佳蓉在3年前也愛上跳芭蕾。
「當初學芭蕾只是想運動。」運動有很多種，李佳蓉喜歡美的事物，加上又可伸展拉筋，即便她上的不是專業芭蕾，而是銀髮芭蕾，她還是給自己訂定了目標，身體伸展到一定程度，才允許買紗裙穿，只是還沒學到那程度，就碰到新冠疫情，因而中斷課程。
談到第一次上芭蕾課的情景，李佳蓉記得第一個動作就是坐在地上開腿拉筋，然後上半身往前壓，當時她還偷瞄別人，發現全班20人只有她上半身還高高在上，怎麼樣都彎不下去，「當時我都快要笑死了，我的芭蕾課就是這樣開始的。」
「芭蕾一開始有很多拉筋動作，再來是蹲姿，最後還有謝幕禮儀動作，但這些我都不會，我永遠是最弱的那一個。」李佳蓉形容自己是「笨天鵝」，也沒有音感，但她就是很享受學芭蕾的過程，她也鼓勵大家運動，「只要哪個運動讓你有感覺就去做。」
說到芭蕾李佳蓉話匣子停不下來，她語帶興奮的跟我們分享：「跳芭蕾很好，可以鍛鍊你的下盤及你的伸展儀態，真的滿棒的。」由於疫情趨緩解封，即便工作更加繁忙，尤其磊山現階段最大任務，就是大陸事業版圖與全球培訓計畫，因此李佳蓉每個月都要到處飛，而且一去就是半個月，但她說她太喜歡芭蕾了，等調整好時間，還會再繼續跳下去。