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小飛機違規闖華府領空後墜毀！機上4人全罹難　初判失事原因曝光

▲當地時間4日，一架塞斯納（Cessna）飛機違規闖入華盛頓上空，之後在維吉尼亞州西南部山區墜毀。圖為相關人員在墜機地點附近準備展開搜尋。（圖／美聯社／達志影像）
▲當地時間4日，一架塞斯納（Cessna）飛機違規闖入華盛頓上空，之後在維吉尼亞州西南部山區墜毀。圖為相關人員在墜機地點附近準備展開搜尋。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國首都華盛頓特區，4日當天有架塞斯納（Cessna）輕航機違規闖入上空，軍方出動F-16戰機攔截示警，該架飛機最終墜毀在維吉尼亞州西南部的山區，機上4人全數喪生。根據《CNN》報導，消息人士透露，失事原因可能是機艙失壓造成的人員缺氧，導致機上乘客失去意識。

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《CNN》報導指出，失事飛機的擁有者是朗培爾（John Rumpel），當天的駕駛機師是漢夫納（Jeff Hefner），機上的另3位乘客則是朗培爾的女兒和2歲的孫女，以及一位保姆。失事飛機當天從田納西州的伊麗莎白頓（Elizabethton）起飛，本應飛往紐約長島的麥克阿瑟機場，但不知何故在紐約上空掉頭，飛越華盛頓特區後，在維吉尼亞州西南部的山區墜毀。

漢夫納曾經在西南航空擔任機長25年，累積飛行時數超過25000小時，是一位經驗豐富的機師，從西南航空退休後，就開始擔任私人飛機的駕駛。

北美航太防衛司令部（NORAD）表示，當時F-16戰機曾在空中接近那架塞斯納輕型機，並釋放照明彈要吸引飛行員注意，但飛行員沒有給予回應，且飛行員看起來癱坐在座位上，反應遲鈍，隨後就發生墜毀。

根據航班追蹤網站FlightAware的資料，這架塞斯納輕型機起飛15分鐘後就失去聯繫，美國聯邦航空局在失聯8分鐘後，通報了美國軍方以及國土安全局等應變機構，F-16戰機升空攔截，由於塞斯納輕型機非常接近華盛頓特區上空禁區，各單位高度戒備，同時也不斷嘗試用無線電與飛行員聯繫，但始終都沒有回應。

目前關於這起事故的調查還在進行中，但根據知情人士透露給《CNN》消息，研判可能是因為機艙失壓造成的人員缺氧，機上人員失去意識，所以對於各界和他們聯繫的嘗試始終沒有任何反應。這架塞斯納輕型機當天飛行路線達到3.4萬英呎的巡航高度，在空中約有30～60秒的時間，飛行員可能會有失壓的風險，必須戴上氧氣面罩。

墜機現場留下一個大坑，急救人員表示，飛機以非常陡峭、接近直線的方式撞擊地面，殘骸散落四處。由於撞擊力道太大，殘骸非常零碎，相當難以辨識。這架塞斯納輕型機無需配備黑盒子，至於機上是否有通話記錄器（CVR）及飛行資料記錄器（FDR），還要進一步調查。

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