王少偉、許藍方公開認愛？演偶像劇打情罵悄 捶胸拉手甜度爆表
39歲的「最美博士」許藍方，擁有美麗外貌及知性氣質，與藝人王少偉傳緋聞許久，雙方一直以好朋友相稱，不承認私下交往，2人昨（5）日罕見在YouTube影片上同框，還上演小情侶情境劇，王少偉拉著許藍方的手打情罵俏，甜蜜互動讓粉絲驚呼「在一起了嗎？」
記者江芷稜/綜合報導
許藍方邀請王少偉到在YouTube頻道「可樂研究社」當嘉賓，影片標題寫著「王少偉、許藍方居然公開打情罵俏？世紀大同框！」絲毫不避諱讓緋聞成為焦點，還向粉絲介紹他是「風靡全亞洲的偶像天團5566及183Club的成員，不但外貌出眾、能歌善舞還能主持，甚至是一位傑出的演員，根本就是全方位藝人的典範」，極盡溢美之詞。
緋聞情侶世紀同框，王少偉開心自拍留念，2人配合影片主題演出情境喜劇，許藍方撒嬌指責對方「你怎麼可以忘記情人節」，故意輕捶他胸前，王少偉霸氣抓住她的手腕說「妳不要再打我了」！真實演出小情侶吵架時的情景，互動相當甜蜜，結果下一句竟脫口說出偶像劇《紫禁之巔》的經典台詞：「要打，去練舞室打！」瞬間讓許藍方笑到不行。
在眾人不斷敲邊鼓下，許藍方與王少偉公開打情罵俏，在螢幕前泛起滿滿的粉紅泡泡，不過她在《小姐不熙娣》透露對前一段戀情難以忘懷，似乎尚未敞開心胸接受王少偉。