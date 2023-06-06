7-11美戰保溫瓶130ml有夠廢？真實用途被讚翻：簡直神物
7-11舉辦最新集點活動，找來《美少女戰士》加持，推出粉底刷、伸縮筆等近20款實用周邊，吸引粉絲搶買。不過網友入手其中一款保溫瓶後，在社團發文表示「出乎意料的小」，由於建議適當水量是130ml，引起眾人熱議，還有人笑說：「其實是用來變身的」。雖然一口就喝完，實際用途反被讚翻。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN最新集點推出《美少女戰士》週邊，無論是LED補光化妝鏡、體重計、造型傘等，近20款周邊換上美戰包裝後，都讓粉絲好想收藏。但有網友在臉書社團曬出199元加購的美戰保溫瓶，提及尺寸出乎意料的小，瓶身高度14.5公分比一把尺還小，拿在手上比手掌大不了多少，且瓶內建議裝水量僅130ml，只比養樂多100ml稍微大罐一些。
由於喝兩口就沒了，讓不少民眾滅火：「看容量就不想買了」、「上次買到傻眼」、「嬰兒奶瓶好歹也有200ml」、「只能裝100多ml，那不如不要做成保溫水瓶」，有人緩頰「不是拿來裝水，是拿來裝可愛的」，但也有網友狠批「這種保溫瓶超垃圾」。
相比上述批評，更多人卻視為「神物」大力激推。其實這是從日本崛起的口袋保溫瓶，最初正是設計給老人家吃藥配水使用，由於長輩多有定時服藥的需求，外出時若帶一大瓶水，沉甸甸重量對長者來說是一大負荷。
加上外出時找廁所不易，老年人容易頻尿，通常不會大量飲水，因此發明這類輕巧口袋瓶，便於配藥、潤口。用過的網友也稱讚容量很方便放包包，適合給小孩帶去有飲水機的場合，「我公婆也都帶這樣的尺寸在身上，散步時可以喝。」